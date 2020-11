Statul a platit peste 7 miliarde de lei pentru somajul tehnic a 1,4 milioane de romani

15.000 de romani au apelat la telemunca in starea de urgenta

"Am avut o abordare in aceasta perioada axata pe continuarea muncii. In mod deliberat nu am vrut sa incurajam cresterea bugetului pentru somaj, adica pentru cei care si-ar fi intrerupt contractele de munca, n-ar mai fi avut activitate si ar fi mers in somaj. Am dezvoltat acest sistem de plata pentru somajul tehnic in Romania pentru ca acesta inseamna suspendare temporara a contractului de munca. Suma de bani platita pana in acest moment depaseste 7 miliarde de lei", a declarat Alexandru.Ministrul a mizat pe disponibilitatea romanilor de a munci, pe disponibilitatea oamenilor de a fi ajutati temporar pana isi reiau activitatea, pentru ca asa s-a si intamplat.In perioada starii de urgenta, 15.000 de persoane au intrat in telemunca sau au lucrat de acasa."Din punctul meu de vedere, perioada starii de urgenta si, ulterior, de alerta ne-a aratat disponibilitatea pentru a se lucra folosind tehnologia in telemunca si munca la domiciliu. Munca la domiciliu se preteaza pentru functionari, iar telemunca pentru restul categoriilor de angajati, a celor care lucreaza pe contracte de management in administratie, respectiv a celor care lucreaza in mediul privat. S-a putut. Noi avem o evidenta de aproximativ 15.000 de persoane care au lucrat in perioada starii de urgenta in telemunca sau in munca la domiciliu. Cel mai important pentru mine, pentru echipa guvernamentala a fost sa gasim cele mai bune solutii ca acesti oameni sa nu-si intrerupa activitatea, pentru ca ar fi avut consecinte asupra lor, asupra veniturilor lor si asupra starii generale a economiei si a starii de spirit, pana la urma", a afirmat Alexandru.