Cu doi din trei romani analfabeti digital, statul viseaza sa scoata economia din Epoca de piatra

Doar 31% dintre romani au competente digitale de baza

"Noi am semnat chiar recent un momorandum cu Ministerul Educatiei si am inceput sa colaboram foarte indeaproape, din martie-aprilie, de cand a inceput pandemia ca sa sutinem continuarea scolilor. Noi aveam deja produsele respective, pe care le ofeream si inainte gratuit pentru scoli, dar nu erau folosite. Si va dati seama, in momentul in care a venit pandemia, zeci de mii de profesori si mii de scoli au avut nevoie de acest suport", a declarat Dan Oros, director de marketing al Google Romania.Din perspectiva aceasta s-a incercat ajutarea celor din educatie."Prin partenerii nostri, cred ca pana acum, am facut cursuri de pregatire cu peste 50.000 de profesori pana acum si avem cateva mii de scoli care folosesc tool-urile noastre si platformele. Am colaborat si colaboram foarte indeaproape cu Ministerul Economiei si IMM-urilor cu programe educationale pentru IMM-urile care vor sa invete sa intre in mediul online. Si aici ne referim mai mult de partea de training-uri, de workshop-uri, adica strict pe partea educationala", a mai spus oficialul Google.Acesta crede ca, romanilor le lipseste accesul la informatie, in sensul in care, Google si multi alti actori din acest domeniu ofera foarte multe cursuri si resurse disponibile, insa aceste informatii trebuie sa ajunga la om."Ele sunt gratuiite si accesibile de peste tot, insa, consideram ca exista o grupa foarte mare de persoane la care nu ajunge genul asta de informatie. Si daca ar ajunge, am putea cumva sa acceleram lucrurile. Daca ne uitam in studii o sa observam ca doar 31% dintre romani au competente digitale de baza. Si aici nu vorbim de retele de socializare, ci de ideea de a folosi un calculator pentru productivitate, a trimite un email si de a crea o prezentare", a mai spus oficialul Google Romania.Informatiile sunt diponibile, numai ca ele trebuie sa ajunga la cat mai multa lume. "De aceea, aici este importanta si o colaborare cu Ministerul Educatiei care ar trebui sa introduca genul acesta de cursuri cat mai devreme, adica de la liceu sau de la facultate si asa mai departe. Cred ca daca vom face lucrurile acestea, vom reusi sa acceleram digitalizarea", a m afirmat Oros.Acesta spune ca si pana acum, digitalizarea a fost importanta si un factor de efect, insa acum a devenit si mai important. "Ganditi-va ca daca avem IMM-uri care nu stiu cum sa ajunga online, lor le-ar fi foarte dificil acum sa-si continue activitatea, in perioada aceasta. Deci este foarte greu sa vorbim de o revenire a economiei fara digitalizare", ne-a declarat directorul.Potrivit, estimarilor Google, undeva la jumatate din companiile din Romania nu au o prezenta online."Aici nu ma refer la faptul ca nu vand online, ci chiar la faptul ca nu sunt prezente online, adica nici macar nu au un site sau sa fie usor de gasit de catre clienti. Acest lucru le afecteaza foarte mult, iar daca ne uitam la domeniul Horeca, domeniul care a fost unul dintre cele mai afectate, de exemplu, la restaurante observam ca o parte dintre ele au trebuit, pur si simplu, sa-si inchida activitatea, pe cand altele s-au adaptat si au inceput sa faca livrari la domiciliu. Adica sa se promoveze, sa ajunga la clienti si sa-si vanda serviciu si produsul, pana la urma", a mai spus Dan Oros.Google a adaugat pe Maps o facilitate prin care aceste afaceri sa mentioneze atunci cand cineva le cauta mesaje de genul: "Livrez la domiciliu" sau "Pregatesc mancarea si o puteti ridica de la restaurant"."Din pacate, putine companii s-au adaptat si, din acest motiv, am vrea sa ajungem la ei cu aceste informatii. La fel si un IMM-urile. Am pornit in pandemie un program prin care oferim consultanta 1 la 1 oricarui IMM care este dispus sa invete pasii de baza. Adica lucruri simple, ca de exemplu, cum sa ajungi pe Maps, cum sa fi mai usor de gasit de catre clienti, cum sa iti faci un site gratuit, si asa mai departe", afirma Oros.Cei care au fost mai receptivi la aceste servicii au fost antreprenorii intre 20 si 45 de ani.