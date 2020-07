Romania a atras 3,3 miliarde dolari americani de pe pietele externe. Florin Citu : Succesul tranzactiei denota increderea investitorilor in capacitatea de raspuns a Romaniei la criza sanitara

"Succesul recentei tranzactii denota interesul investitorilor in titlurile emise de Romania in dolari americani, precum si increderea acestora in capacitatea de raspuns a tarii noastre in fata crizei generate de pandemia COVID-19, si in planul de relansare economic pe termen mediu al actualului Guvern. Imprumutul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere, rezultate din deficitul bugetar si volumul refinantarii datoriei publice", a declarat Florin-Vasile Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Digi24 "Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte mare din partea investitorilor inainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 8 miliarde USD ), dar si la inchiderea tranzactiei cand nivelul cererii s-a mentinut la un nivel record, de 7.4 miliarde USD", potrivit comunicatului Ministerului Finantelor.Valoarea totala a emisiunii este de 3,3 miliarde USD, cu o subscriere finala de 7,4 miliarde USD, prin participarea unui numar de peste 400 de investitori.Emisiunea a fost realizata in doua transe, din care 1,3 miliarde USD cu maturitatea de 10 ani lung, cu un randament de 3.045% si o rata de dobanda de 3.00% pe an si 2 miliarde USD cu maturitatea de 30 ani lung, cu un randament de 4,00% si o rata de dobanda de 4,00% pe an.