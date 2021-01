Raport Eurostat: Romania a avut al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE in trimestrul trei din 2020

In trimestrul doi din acest an, Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 87,6 miliarde de euro (2,9% din PIB), iar in trimestrul trei din 2019 un plus de 100,3 miliarde de euro (2,9% din PIB).Conform Eurostat, in perioada iulie - septembrie 2020, un numar de 19 state membre ale UE au inregistrat un excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (62,9 miliarde de euro), Italia (25,3 miliarde de euro), Olanda (17 miliarde de euro), Irlanda (12,7 miliarde de euro) si Suedia (6,5 miliarde de euro), in timp ce alte opt tari membre, printre care si Romania, au inregistrat deficit de cont curent.Eurostat subliniaza ca in trimestrul trei din 2020 UE a inregistrat cele mai mari excedente de cont curent pe relatia cu Marea Britanie (54,6 miliarde de euro), SUA (32,7 miliarde de euro), Elvetia (11,3 miliarde de euro), Canada (6,6 miliarde de euro), Brazilia si Hong Kong (ambele cu 6,2 miliarde de euro) si Rusia (5,3 miliarde de euro). Deficite au fost inregistrate pe relatia cu China (29,2 miliarde de euro) si centrele financiare offshore (opt miliarde de euro).Citeste si: