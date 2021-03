Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in ultimul trimestru al anului trecut

In schimb, economia zonei euro a inregistrat o contractie de 0,7%, iar cea a UE un declin de 0,5%, in trimestrul patru al anului trecut comparativ cu trimestrul al treilea. Cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Irlanda (minus 5,1%), Austria (minus 2,7%), Italia (minus 1,9%) si Franta (minus 1,4%). La polul opus, cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Romania (4,8%), Malta (3,8%), Croatia si Grecia (ambele 2,7%).Pe ansamblul anului 2020, Produsul intern brut al zonei euro a inregistrat o contractie de 6,6%, fata de un declin de 6,8% cat s-a anuntat initial. De asemenea, in cazul Uniunii Europene, cifrele privind evolutia PIB -ului au fost revizuite pana la un declin de 6,2%, fata de unul de 6,4% prognozat initial.Datele Eurostat arata ca, in pofida unor evolutii peste asteptari la finalul anului, gratie performantelor industriei germane, performantele economice ale Europei pe ansamblul anului 2020 sunt mai slabe decat cele ale rivalilor. Anul trecut, Produsul intern brut al SUA a scazut cu 3,5%, in Rusia a scazut cu 3,1% in timp ce economia chineza a inregistrat un avans de 2,3%.Anterior, Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in scadere la 4,8% datele privind cresterea Produsului intern brut (PIB) in ultimul trimestru al anului trecut, fara a afecta, insa, estimarea pentru intregul an, potrivit careia economia Romaniei s-a contractat cu 3,9% in termeni reali. Cifrele publicate de INS in 16 februarie 2021 indicau un avans al PIB de 5,3% in trimestrul 4 din 2020 comparativ cu trimestrul precedent.