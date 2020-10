Romania a cazut trei locuri in clasamentul competitivitatii digitale, alcatuit de Institute for Management Development din Elvetia

Potrivit datelor IMD, Romania a cazut trei locuri in acest clasament, de pe 46, in 2019, pe 49 in 2020, relateaza Newsweek.ro.IMD publica acest clasament din 2016, cand Romania era tot pe locul 49.SUA, Singapore, Danemarca si Suedia ocupa primele pozitii.Clasamentul IMD World Competitiveness Digital masoara capacitatea si disponibilitatea a 63 de economii de a adopta si de a explora tehnologiile digitale ca un factor cheie pentru transformarea economica in afaceri, guvern si societate.Romania ocupa o pozitie catastrofala, 57 din 63, in ceea ce priveste managementul oraselor. In ceea ce priveste cheltuielile cu educatia, este pe locul 53. De asemenea, in ceea ce priveste atitudinea fata de globalizare ("Attitudes toward globalization"), este pe locul 57. La capitolul e-government, tara este pe locul 48 si este pe 60 la parteneriate public-private in sectorul IT.