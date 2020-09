Romania a pierdut 6,5 miliarde de euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand TVA (studiu Comisia Europeana)

Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 33,8% din veniturile din aceasta taxa preconizate nefiind incasate in 2018. Romania este urmata de Grecia (30,1%) si Lituania (25,9%). Cele mai mici deficite erau in Suedia (0,7%), Croatia (3,5%) si Finlanda (3,6%.In termeni absoluti, cel mai mare deficit de incasare a TVA a fost inregistrat in Italia (35,4 miliarde euro), Marea Britanie (23,5 miliarde euro) si Germania (22 de miliarde euro).La nivelul blocului comunitar, tarile din UE au pierdut 140 de miliarde euro in 2018, prin neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA). In termeni nominali, in 2018 deficitul total de TVA din UE a scazut usor, cu aproape un miliard de euro pana la 140,04 miliarde de euro, incetinind de la o scadere de 2,9 miliarde de euro in 2017. Aceasta tendinta descendenta ar urma sa continue pentru inca un an, desi pandemia va inversa probabil tendinta pozitiva.Asa-numitul "deficit de incasare a TVA", diferenta globala dintre veniturile din TVA preconizate si suma efectiv colectata, a scazut intr-o anumita masura in comparatie cu anii precedenti, insa continua sa fie foarte mare.Totusi, estimarile pentru 2020 indica o inversare a acestei tendinte, cu o pierdere potentiala de 164 de miliarde euro, in urma efectelor pandemiei de coronavirus asupra economiei.In 2018, performantele individuale ale statelor membre inca au variat semnificativ. In jumatate din statele membre UE s-a inregistrat un deficit peste media de 9,2%, desi 21 de tari au raportat scaderi fata de 2017, cele mai importante in Ungaria (minus 5,1%), Letonia (minus 4,4%) si Polonia (minus 4,3%). Cea mai mare crestere a fost in Luxemburg (2,5%), urmata de cresteri marginale in Lituania (0,8%) si Austria (0,5%).