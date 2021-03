Analistul Radu Craciun, despre banii pentru invatamant si sanatate: "Alocam cat Finlanda si cat Germania". Unde apare anomalia

Acesta face o comparatie si cu Polonia, o tara "apropiata de tiparul economic al Romaniei". In plus, numeste si domenii in care Romania se afla deasupra celor trei tari mentionate, fiind vorba despre tot ce inseamna sector public de stat: companii, regii, investitii publice, dar si alocarea veniturilor pentru ordine publica si siguranta nationala. Alocarile sunt mari , dar ineficienta utilizarii lor este evidenta daca ne uitam la modul in care sectorul de stat si investitiile publice au fost gestionate", scrie Radu Craciun."Feliile de tort al bugetului sunt corect portionate cand vine vorba de sanatate sau educatie. Problema este ca "tortul" este mult prea mic ", sustine acesta.Concluzia este ca "obiectivul primordial al Romaniei ar trebui sa fie cresterea veniturilor bugetare cu cel putin 30%. Prin imbunatatirea colectarii cu siguranta, dar sa nu ne iluzionam: anumite cresteri de impozite vor fin necesare pentru a elimina tratamente preferentiale existente pe piata muncii sau in taxarea capitalului si a muncii", subliniaza Radu Craciun.Analiza comparativa poate sa fie consultata pe blogul lui