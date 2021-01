ANALIZA Promisiunile de miliarde facute de noua coalitie de guvernamant pentru Sanatate. Ce sanse sunt sa ajunga realitate

* 1.450 de centre medicale in mediul rural, din 2.000 necesare la nivel national, cu o valoare de 9,5 miliarde de lei;

* 25 spitale judetene, cu o valoare de 2 miliarde lei - reabilitare;

* 110 spitale municipale si orasenesti, cu o valoare de 4 miliarde lei - reabilitare;

* 10 spitale, inclusiv maternitati, cu o valoare de 4 miliarde de lei - construire.

* Continuarea derularii programului de consolidari si a altor lucrari de interventii pentru cladirile unitatilor sanitare, estimarile pentru perioada 2021-2024 fiind de 140.000.000 lei;

* Dotarea unitatilor sanitare cu aparatura medicala, echipamente si mijloace de transport

sanitar specifice. Estimarile aferente acestui domeniu sunt de 1.250.933.000 lei pentru

perioada 2021-2024;

Pacientul in centrul atentiei, pe hartie

Guvernul "va face" si "va drege"

Asa arata o buna parte din promisiunile pe care coalitia de guvernare le-a promis Romaniei de anul acesta pana in 2024. Intre timp, pentru 2021, Guvernul inca nu a aprobat bugetul pentru anul in curs."Sistemul nostru de sanatate din Romania trebuie sa asigure servicii de sanatate la standarde europene pentru fiecare roman. Astfel, Guvernul va demara si implementa atat de necesara reforma a sistemului de sanatate care sa conduca la imbunatatirea sperantei de viata a romanilor, la cresterea calitatii vietii si la imbunatatirea accesului pacientilor la un sistem public de sanatate, modern si eficient", promite Guvernul.O parte importanta a programului de guvernare va fi centrata pe cresterea ponderii si importantei preventiei, ca parte integrata din strategia nationala, se arata in programul de guvernare."Investitiile in infrastructura , aparatura, atragerea de fonduri europene, crearea capabilitatilor in zonele de risc, pregatirea capitalului uman si atragerea personalului sanitar in sistem, crearea facilitatilor optime pentru tratament si asigurarea medicatiei la standarde europene, precum si programe nationale tintite pentru cresterea calitatii vietii pacientilor sunt pilonii pe care se bazeaza programul de guvernare in domeniul sanatatii", spun oficialii."Obiectivele noastre vizeaza situarea pacientului in centrul sistemului de sanatate si asigurarea accesului acestuia la servicii de sanatate la standarde europene. Astfel, Guvernul se angajeaza cu toata raspunderea sa demareze si sa finalizeze atat de necesara reforma a sistemului de sanatate, care sa conduca la imbunatatirea sperantei de viata a romanilor, la cresterea calitatii vietii si la imbunatatirea accesului pacientilor la un sistem public de sanatate, modern si eficient", ne promit guvernantii.Mai mult, ni se promit investitii de cel putin 1,8 miliarde euro din fonduri europene prin Planul national de redresare si rezilienta Banii sunt pentru imbunatatirea accesului la servicii medicale al pacientilor critici cu scopul de a asigura acces la tratament in regim de urgenta si de a reduce mortalitatea pacientilor aflati in stare critica pe perioade/crize pandemice.Ni se mai promit "investitii in sanatate de cel putin 2,8 miliarde euro din fonduri europene prin Programul Operational Sanatate" prin investitii pentru construirea spitalelor regionale si infrastructure spitalicesti noi cu impact teritorial major. Guvernul Romaniei va integra, imbunatati si extinde capacitatea de preventie si reactie la crize si evenimente de sanatate publica prin masuri specifice, se mai arata in programul de guvernare.In cadrul actualei situatii generate de prezenta noului tip de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul Romaniei, "Guvernul va lua toate masurile pentru a actualiza cadrul legal specific si organizatoric si va finalize procedurile de achizitie si dotari cu echipamente necesare"."In acelasi timp, Guvernul va asigura completarea si mentinerea stocurilor necesare pentru actuala situatie, precum si pentru alte posibile situatii sau evenimente de sanatate public", ni se promite in documentul Executivului.Si, in timp ce, in realitate, multor pacienti li se spune sa vina cu medicamente de acasa, noul Executiv ne spune ca se va ocupa de "asigurarea accesului pacientilor la medicamente si dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale in vederea utilizarii medicamentelor innovative eficiente si a altor tehnologii inovative, concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice".