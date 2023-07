Romania cantareste aproape cat o tara membra a zonei euro in balanta economica

Efectele relaxarii cantitative initiate acum o luna de Banca Centrala Europeana incep sa-si puna treptat amprenta si pe evolutia monedelor din zona estica a Uniunii Europene.

In esenta, rolul important detinut in furnizarea de produse de export de catre cele patru mari economii din zona sud-estica a Europei - Polonia, Ungaria, Cehia si Romania - fac ca aceste state sa fie aproape membre de facto ale zonei euro.

In momentul in care euro s-a depreciat considerabil in fata dolarului si a yenului, ca urmare a programului de relaxare cantiativa initiat de presedintele BCE Mario Draghi, companiile din aceste state castiga in aceeasi masura ca si exportatorii din zona euro.

"Suntem parte din lantul de aprovizionare si beneficiem de pe urma efectului de depreciere al monedei euro, ca si de pe cea a cresterii competitivitatii in zona euro", confirma Piotr Kalisz, economistul-sef al sucursalei Citigroup din Varsovia.

