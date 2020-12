Romania, printre tarile UE cu cel mai ridicat cost al fortei de munca

CIESTE SI:

In trimestrul doi din 2020, costul orar al fortei de munca a crescut cu 3,5% in UE si cu 3,6% in zona euro.In perioada iulie-septembrie 2020, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in: Slovacia (6%), Cehia (5,9%), Portugalia (5,8%) si Romania (5,7%), iar cel mai semnificativ declin in Malta (minus 6,1%), Cipru (minus 3,8%) si Irlanda (minus 2,9%).In trimestrul trei din 2020, avansul costurilor cu forta de munca in Romania se datoreaza cresterii cu 6,8% a costului orar al fortei de munca in domeniul non-business. Pe sectoare ale economiei, in Romania costul orar cu forta de munca a crescut cu 5,3% in constructii, cu 2,3% in industrie si cu 5,7% in servicii.