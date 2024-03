Romania este inca atractiva pentru investitorii straini

In plina criza financiara, investitiile straine din Romania par sa nu scada, estimarile aratand ca infuzia neta de capital strain va depasi, in acest an, opt miliarde euro.

In primele opt luni ale lui 2008 investitiile straine directe din tara noastra s-au ridicat la valoarea de 6,4 miliarde euro, scrie Adevarul.

In 2007, peste jumatate din fluxul de investitii straine directe a fost reprezentat de creditele primite de la investitori straini, 31% de participatiile la capital, iar 18% de profituri reinvestite.

Cele mai multe investitii au fost in industrie si serviciile de intermediere financiare si asigurari. In ceea ce priveste industria, cele mai atractive domenii de activitate l-au reprezentat industria prelucratoare, metalurgia si industria alimentara.

In ceea ce priveste zonele de investitii, peste 64% din valoarea ISD-urilor a fost canalizata spre afaceri din zona Bucuresti-Ilfov, in timp ce regiunea de dezvoltare Centru a atras 8,3% din totalul investitiilor straine. La sfarsitul clasamentului se afla Moldova, cu o pondere de doar 1,6%.

Printre ce investitori, cea mai ridicata pondere o detine Austria, cu 21,4% din total, Olanda, cu 16,3% si Germania, cu 11,7%, in usoara crestere fata de 2006.

