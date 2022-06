Romania este pe locul al doilea in UE la cresterea preturilor producatorilor

Cresterea anuala a preturilor productiei industriale, de 15% in octombrie, a plasat Romania pe locul al doilea in Uniunea Europeana (UE), avansul fiind dublu fata de ritmul anual mediu de crestere a preturilor din intregul bloc comunitar, a anuntat, marti, Eurostat.

Luxemburg a raportat cele mai mari scumpiri ale preturilor la producator, de 21,1%, in timp ce Lituania s-a clasat pe pozitia a treia, cu un ritm de crestere al preturilor din industrie de 14,7%, informeaza NewsIn.

Potrivit datelor publicate de biroul european de statistica, la nivelul blocului comunitar, cele mai mici cresteri ale preturilor au fost inregistrate, in octombrie 2008 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in Cehia, Franta si Slovenia - de 3,9%, 4,3%, respectiv 4,8%.

Pe ansamblul Uniunii Europene, preturile productiei industriale au crescut, in octombrie 2008, cu 7,3% fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce in zona euro, avansul a fost de 6,3%.

In octombrie 2008, preturile productiei industriale, cu exceptia sectorului energetic, au crescut cu 3,9% in UE si cu 3,2% in zona euro fata de luna similara din 2007, iar preturile la energie s-au majorat cu 16,9% in blocul european, respectiv cu 15,8% in zona euro, in acelasi interval.

Preturile bunurilor intermediare au avansat cu 5,1% in UE, respectiv cu 4,4% in zona euro. Pretul bunurilor de uz curent s-a majorat cu 3,6% in UE, respectiv cu 2,7% in zona euro. Preturile bunurilor de folosinta indelungata au crescut cu 2,8% in cadrul statelor membre si cu 2,7% in zona euro, iar bunurile de capital s-au scumpit cu 2,8%, respectiv cu 2,2%.

Fata de luna anterioara, in Romania, preturile productiei industriale au scazut cu 0,2% in octombrie, potrivit Eurostat. Tot o tendinta de reducere a preturilor productiei industriale a fost inregistrata in Uniunea Europeana, dar si in zona euro, unde produsele s-au ieftinit cu 1,4%, respectiv 0,8%.

Potrivit calculelor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti, preturile productiei industriale din Romania au crescut cu 16,66% in octombrie fata de aceeasi luna din 2007, dar au scazut cu 0,11% fata de luna precedenta din acest an.

Ads