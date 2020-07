Romania esueaza lamentabil in cercetare. Planurile cuprinse in strategia nationala zac prafuite prin sertarele autoritatilor

Obiectivele atinse le numeri pe degetele de la mana unui ciung

Laser, frate... la Magurele. Si cam atat

Avem promisiuni de miliarde

Andreea Paul a spus, pentru Ziare.com, ca cercetarea romaneasca ajunge subiect de discutie doar o data la patru ani, cand sunt alegeri, si odata la 7 ani, cand trebuie sa facem o strategie nationala. In rest, nimic.Asa se face ca doar trei dintre cele 16 obiective ale Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare a Romaniei 2014-2020 s-au realizat pana in ultimul sau an de implementare. Iar din cele trei deja realizate, unul este cu semnul intrebarii, deci avem doar doua."Noi punem pe hartie planuri si strategii pe care le dezbatem public, le adoptam ca lege si nu ne mai tinem de ele. Le tinem la sertar. Ar fi timpul sa urmarim foarte atent, noi, societatea civila si decidentii politici, deopotriva, modul in care se pun in aplicare aceste declaratii de intentie, care sunt transformate in legi pentru dezvoltarea acestei natiuni. Daca nu le vom urmari gradul de implementare, nici o grija, << turnam >> un alt plan pentru ca asa ne obliga buna guvernanta economica europeana si din nou << uitam >> sa le punem in aplicare", a declarat presedintele INACO pentru Ziare.com.Tot ea spune ca nu este suficient doar sa declaram ca vrem, trebuie sa si punem mana sa le facem."Trebuie sa indeplinim aceste tinte strategice asumate prin lege, pentru ca ele sunt obligatorii, nu intra la categoria "daca vrem". Trebuie sa ne intrebam de ce nu s-au atins. Sunt argumente obiective sau o indolenta nesfarsita in institutiile publice unde nimeni nu raspunde de nimic? Daca ne gandim la sanctiuni, cea mai apriga pentru noi este cea legata de calitatea vietii. Suntem pe ultimele locuri in toate clasamentele europene ce tin de cercetare-dezvoltare-inovare", a mai spus Andreea Paul.Doar trei dintre cele 16 obiective ale Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare a Romaniei 2014-2020 s-au realizat pana in ultimul sau an de implementare.Dintre cele 16 tinte oficial asumate acum 7 ani doar 3 sunt atinse (unul fiind inca cu semnul intrebarii), unul este realizat partial, iar 12 nu sunt realizate in ultimul an de implementare, ba chiar cu regrese ingrijoratoare."Noi nu dam nici o sansa creierelor care pot ridica nivelul de stiinta din Romania. Trebuie sa acordam aceasta sansa companiilor, start-up-urilor care pot deveni << unicorn >>, aici acasa, nu peste ocean sau in cine stie care parte a globului. Haideti sa valorificam resursa umana aici si sa asiguram podurile de transfer tehnologic din laboratoare inspre piata. La fiecare patru noi, noi promitem ca revigoram cercetarea dupa care uitam. Din sapte in sapte ani, mai turnam o strategie si un plan pentru cercetare-dezvoltare-inovare, dupa care sase ani uitam ca avem asa ceva. Si nimeni nu raspunde pantru faptul ca ele nu sunt transpuse in realitate", mai spune Andreea Paul.In topul 3% mondial ne regasim ca natiune romana doar cu cercetarea, universitatile si sectorul IT, sustin expertii organizatiei neguvernamentale INACO - Initiativa pentru Competitivitate.Adica exact cu domeniile care au combinat inteligenta cu tehnologia. Macheta Laserului de la Magurele este principala atractie la pavilionul Romaniei in cadrul expozitiilor internationale la care am participat in ultimii ani.Fizica fotonucleara este domeniul in care gazduim, intr-adevar, cea mai avansata unitate de cercetare din lume si care dezvolta proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics ELI NP.Bitdefender este liderul global in securitate cibernetica. In clubul global al celor 479 de companii unicorn, existente la mijlocul anului 2020, regasim Ui-Path, companie fondata tot de romani, in SUA, in domeniul inteligentei artificiale si care acum este evaluatala peste 10 miliarde de dolari.Universitatea Babes-Bolyai din Cluj si Academia de Studii Economice din Bucuresti sunt in top 3% universitati din lume in acest an."Pentru a performa in economie, in educatie, in decizia publica deopotriva, avem de facut acelasi lucru: sa combinam inteligenta, cu tehnologia si cu empatia sociala pentru a nu lasa niciun cetatean in urma. De la on-line, la om-line, cum imi place sa spun. In acest scop avem nevoie de cercetare si inovare", considera Andreea Paul, presedintele INACO.Uniunea Europeana s-a ambitionat sa propuna in acest an tuturor statelor membre cel mai puternic program investitional pentru cercetare si inovare in perioada 2021-2027, Horizon Europe - in valoare de 100 de miliarde Euro, pentru a ne modela viitorul mai verde, durabil, digital si competitiv. 70% din aceste fonduri se vor indrepta catre IMM-urile inovative, disruptive si cu potential de extindere. O oportunitate pentru companiile si institutiile de cercetare romanesti deopotriva pentru a trece din laboratoare pe piata."Guvernul Romaniei vine la randul sau cu Planul National de Investitii si Relansare Economica, tot de 100 de miliarde euro pentru 2020-2030, unde domeniul CDI nu apare nici in cuprins (pg. 3), nici intre obiectivele specifice (pg. 6-8), in schimb apare mentionat fie intre paranteze, fie este expediat in propunerile de dezvoltare ale infrastructurii cercetarii, in granturile alocate companiilor sau in absorbtia fondurilor europene alocate pentru urmatorii 7 ani", spun expertii INACO.Ori fara creativitate si cercetare nu poti relansa economia pe termen lung. Fara inovare si antreprenoriat nu poti modela viitorul."Pentru urmatorul ciclu financiar, avem deja lista de promisiuni. Avem renumitul plan national de investitii pentru relansare si redresare economica. Oameni buni, tot resetam si redresam saptamanal aceasta economie, dar uitam sa-i punem niste cai putere si noi roti acestei masinarii numite Economia Romaniei. Iar fara cercetare, dezvoltare si inovare este foarte greu sa performezi in clasa tarilor cu venituri mari, acolo unde ne-a pus Banca Mondiala", a declarat Andreea Paul.Care sunt obiectivele atinse"Unul dintre obiectivele atinse - depunerea a cel putin 60 de aplicatii de brevete anual in SUA pana in anul 2020, era in realitate depasit inca din anul 2009, ceea ce ne face sa credem ca tinta a fost gresit stabilita la momentul adoptarii Strategiei nationale de CDI 2014-2020. Romania avea 165 de aplicatii de brevete USTPO depuse in 2015, conform ultimelor date oficiale disponibile", spune Andreea Paul.Un alt obiectiv atins, ba chiar depasit, este acela al co-publicatiilor in parteneriat public-privat raportat la 1 milion de locuitori. Romania se afla pe antepenultimul loc in UE la acest indicator."Romania avea 231 de firme gazela tinere, cu crestere rapida a numarului de angajati, in anul 2017 (unele dintre ele fiind inovative - nu am gasit oficial aceste informatii nici la INS, nici la BNR , nici la Eurostat ), peste tinta de 150 de firme inovative cu crestere rapida asumate in Strategia nationala de CDI a Romaniei. Evaluarea INACO este intuitiva din acest punct de vedere", explica Anca Tamas, reprezentant INACO.Un obiectiv este realizat partial, iar restul de 12 sunt nerealizate, foarte departe de tintele asumate pentru anul 2020.