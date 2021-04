ANALIZA Cum a lovit pandemia Romania si Republica Moldova. Situatii economice fara precedent din Al Doilea Razboi Mondial

In Romania revine increderea

Agricultura, grav afectata. Moldovenii o recunosc, noi nu

Turismul, pus pe butuci

* Egipt (17,8%),

* Romania (7,9%),

* Bulgaria (5,1%),

* Ucraina (3,9%),

* Emiratele Arabe Unite si Grecia (a cate 0,8%),

* Republica Ceha (0,7%).

Turismul romanesc a suferit si el

Moldovenii au trait cu 700 de lei pe luna

De unde le-au venit bani moldovenilor

* Germania 22,3%,

* Franta 14,3%,

* Irlanda 5,7%,

* Romania 3,9%,

* Cehia 3,4%,

* Spania 3,2%,

Principali parteneri comerciali

Produsul intern brut conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206 miliarde lei moldovenesti (aprox. 47 miliarde lei romanesti) in preturi curente de piata, inregistrand, astfel, o descrestere in termeni reali cu 7% fata de anul 2019, potrivit raportului anual "Tendinte in economia Moldovei".In anul 2020, in contextul raspandirii pandemiei COVID-19 si a impactului acesteia asupra activitatii economice , indicatorii sectorului financiar a inregistrat o dinamica negativa, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiari pentru perioada aprilie-decembrie 2020.Executarea bugetului public national in anul 2020 a fost inregistrat un deficit in marime de 10,619 miliarde MDL, majorandu-se de 3,5 ori comparativ cu perioada similara a anului precedent."Ponderea datoriei de stat la valoarea nominala in PIB , a constituit 33,7% din PIB, inregistrand o crestere cu 8,9 p.p. in raport cu situatia de la sfarsitul anului 2019. Majorarea soldului datoriei de stat externe se datoreaza finantarii externe nete pozitive si fluctuatiei pozitive a ratei de schimb a dolarului SUA fata de alte valute pe parcursul anului 2020", se mai arata in raport.Pe de alta parte, in Romania revine increderea, cel putin cea a analistilor.Potrivit lui Adrian Codirlasu, vicepresedintele Asociatiei CFA Romania, atat indicatorul de incredere cat si cele doua componente ale sale au atins valorile maxime post criza Covid, ceea ce indica incredere in revenirea economiei in acest an."De asemenea, sondajul releva revenirea in linie atat cu evolutiile globale cat si cu prognoza de crestere economica , a anticipatiilor de majorare a ratei inflatiei si a ratelor de dobanda. Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 60,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 39,9 puncte). Ambele componente ale indicatorului au inregistrat cresteri", spune analistul economic.In ultimul raport al CFA se mentioneaza, legat de durata impactului economic al coronavirusului, ca cea mai mare parte a repondentilor (peste 70%) anticipeaza ca acesta se va resimti inclusiv in anul 2022, iar cea mai mare pondere (23.3%) chiar pana in trimestrul IV al anului 2022.Mai mult, evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +4,3%, in timp ce, datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la peste 52%.In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei prognozeaza o inflatie de 3,4% pentru finalul acestui an.Impactul negativ a fost inregistrat in agricultura , silvicultura si pescuit (-2,7% la cresterea PIB) si comertul cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; transport si depozitare; activitati de cazare si alimentatie publica (-2,1%).In anul 2020, Republica Moldova a fost semnificativ afectata de doua fenomene negative, pandemia COVID-19 si seceta severa din sectorul agricol, care au avut un impact direct asupra evolutiei economiei nationale. Astfel, produsul intern brut , conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206, 352 miliarde MDL, in preturi curente de piata, inregistrand, astfel, o descrestere in termeni reali cu 7,0% fata de anul 2019.Ca o comparatie, desi si Romania a fost grav afectata de seceta, iar in unele regiuni fermierii au avut productii aproape de zero, mai ales la porumb si floarea soarelui, ministerul nu a mai acordat despagubirile pe care le promisese.Mai mult, ministrul Agriculturii, Adrian Oros , a afirmat miercuri, 21 aprilie, ca Romania nu va intra in viitorul apropiat intr-o criza alimentara."Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat. Citesc si eu tot felul de analize FAO care ne semnaleaza ca, peste 10 ani sau peste 15 ani, sau acum, mai curand, ca a aparut aceasta pandemie Covid, o sa apara si o criza alimentara. Unii pun aceasta criza si pe seama schimbarilor climatice, a fenomenelor extreme care duc la pierderi mari de productie , cum am avut si noi in zona de sud-est a Romaniei, anul trecut, din cauza unei secetei extreme, iar productia de cereale a scazut cu 40%. Dar anul acesta iata ca ne revenim si vremea ne ajuta", a spus Oros, la Digi 24.In anul 2020 restrictiile impuse de catre organele de conducere pentru combaterea pandemiei COVID - 19 au afectat aspru turismul Republicii Moldova. Astfel agentiile de turism si turoperatorii au inregistrat 124.500 de turisti si excursionisti, numar care constituie doar 33,1% fata de anul 2019."Turismul receptor a insumat cifra de 6,9 mii de turisti si excursionisti ce constituie doar 35,0% f.p.s.a.p. Turismul emitator s-a diminuat cu 76,0% inregistrand 74,700 de turisti si excursionisti. Turismul intern comparativ cu celelalte compartimente ale turismul a avut o reducere mai minora cu 7,1%", se mai arata in analiza moldovenilor.Persoanele rezidente din Republica Moldova care au plecat din tara in perioada similara au avut scopul principal de odihna, recreere si agrement (98,7%), principalele directii fiind:Din totalul persoanelor straine care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agentiilor de turism si a turoperatorilor in perioada anului 2020, 95,1% au vizitat tara cu scop de odihna, recreere si agrement, 3,4% cu scop de afaceri si scopuri profesionale si 1,4% cu scop de tratament.Majoritatea nerezidentilor au fost originari din: Romania (73,4%), Ucraina (14,9%), Federatia Rusa (3,1%), Turcia (1,6%) si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (1,1%).Potrivit datelor INS, sosirile turistilor in Romania anului 2020 au fost de 6,3 milioane, in scadere cu 52,3% fata de anul 2019. Aproape 93% dintre turisti au fost romani si doar 7% straini.Innoptarile in anul 2020 au insumat 14,4 milioane, in scadere cu 51,6% fata de cele din anul 2019.Din numarul total de innoptari, in anul 2020 innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 93,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 6,9%.In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (77,2% din total turisti straini), iar dintre acestia 73,0% au fost din tarile Uniunii Europene.Durata medie a sederii in anul 2020 a fost 2,3 zile la turistii romani si de 2,2 zile la turistii straini.Veniturile disponibile medii lunare ale populatiei in anul 2020 au constituit 3096,6 MDL (705 RON in medie la o persoana), fiind in crestere cu 7,5%."In termeni reali veniturile populatiei au crescut cu 3,6%. Cele mai importante surse de venit raman a fi in continuare: salariile (50,2%), prestatiile sociale (19,3%) si transferurile banesti din afara tarii (12,9%)", se mai arata in raport.Cheltuielile de consum medii lunare ale populatiei in anul 2020 au constituit in medie pe o persoana 2791,2 MDL, ramanand la nivelul din 2019. In termeni reali, ajustand la indicele preturilor de consum, cheltuielile populatiei s-au redus in medie cu 3,5%. Cea mai mare parte a cheltuielilor continua sa fie directionata spre: produse alimentare si bauturi nealcoolice (43,5%), locuinta, apa, electricitate si gaze (16,1%) si imbracaminte si incaltaminte (8,8%).In Romania, veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2020, in termeni nominali, 5.384 lei pe gospodarie si 2099 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul IV 2020, in medie, de 4627 lei lunar pe gospodarie (1804 lei pe persoana) si au reprezentat 86,0% din nivelul veniturilor totale.Cea mai mare pondere din cadrul transferurilor din UE, o detin transferurile din Italia, cu o pondere circa 30%, urmate de transferurile din:Destinatia exporturilor de marfuri, in anul 2020, a fost, Romania cu 28,4% din total exporturi , Germania cu 9,1%, Federatia Rusa cu 8,7%, Italia cu 8,6%, Turcia cu 6,9%, Polonia cu 4,4%, Republica Ceha cu 3,2%, Ucraina cu 2,8%, Belarus cu 2,7%, Elvetia cu 2,5%.Din top 10 tari, principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova au fost importate, in aceasta perioada, circa 75% din marfuri. In topul tarilor de origine a importurilor de marfuri, au fost: China 11,9% din total importuri , Romania 11,7%, Federatia Rusa 11,1%, Ucraina 9,7%, Germania 8,4%, Turcia 7,2%, Italia 6,4%, Polonia 4%, Franta 2,2%, Belarus 2,1%.