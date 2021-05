Romania importa aproximativ 1.000 de MW de electricitate duminica dimineata, dupa oprirea reactorului 2 de la Cernavoda

Desincronizarea reactorului nuclear de la sistemul energetic national a avut loc la ora 11:00.Astfel, la ora 11:10, productia nationala de energie electrica era de 5.611 MW, consumul - 4.688 MW, iar diferenta de 924 MW reprezentau importuri , valoare ridicata raportata la consumul mic de weekend. Oprirea reactorului de la Cernavoda vine intr-o perioada cu un pret mare al energiei pe bursa si coincide cu oprirea mai multor grupuri pe carbune si gaze.La ora mentionata, principala sursa de productie erau centralele hidro - 1.686 MW, urmate de fotovoltaic - 764 MW, carbune - 727 MW, nuclear - 712 MW, hidrocarburi - 493 MW, eolian - 231 MW si biomasa - 70 MW.Unitatea 2 a CNE Cernavoda a intrat duminica in programul de oprire planificata, desincronizarea de la Sistemul Energetic National fiind programata la ora 11:00, a anuntat Nuclearelectrica intr-un comunicat transmis AGERPRES."Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate, avand o echipa de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane si bugetare corespunzatoare", precizeaza reprezentantii companiei.In perioada opririi planificate, se vor efectua activitati din programul de mentenanta preventiva/corectiva, din programul de inspectii, programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate si din programul de implementare modificari."Lucrarile se vor executa in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda si cu respectarea tuturor masurilor de protectie impotriva COVID-19", dau asigurari reprezentantii Nuclearelectrica.Centrala nuclearoelectrica Cernavoda asigura functionarea in siguranta a Unitatilor nucleare 1 si 2, fiecare cu o putere instalata de productie de 700 MW. Cele doua reactoare de la Cernavoda asigura aproximativ 20% din necesarul de energie al Romaniei.Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost pusa in operare comerciala la data de 2 decembrie 1996, iar Unitatea 2 la data de 28 septembrie 2007.