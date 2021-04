Romania ia 100 de milioane de euro imprumut pentru renovarea a 55 de scoli

Potrivit unui comunicat al Bancii Mondiale, acest proiect, implementat de Ministerul Educatiei, isi propune sa abordeze provocarile legate de infrastructura scolara, sa evidentieze procesul si impactul investitiilor in scoli mai sigure si moderne si sa stabileasca bazele institutionale pentru investitii eficiente si strategice pe termen lung.Accesul la sali de clasa moderne este esential pentru imbunatatirea rezultatelor educationale, cresterea numarului de inscrieri la scoala si integrarea diferitelor nevoi ale elevilor. In Romania, este o nevoie urgenta de imbunatatire a rezultatelor educationale, in special, in ceea ce priveste o serie de probleme majore ce tin de reducerea absenteismului in randul elevilor si cresterea numarului de elevi care participa la clase si isi finalizeaza studiile."Un copil nascut in Romania se asteapta sa isi atinga doar 58% din productivitatea totala pe care ar putea-o atinge daca ar avea acces la servicii mai bune de educatie si sanatate. In plus, cercetarile demonstreaza cum calitatea infrastructurii educationale afecteaza in mod direct nivelul de performanta al elevilor. Imbunatatiri in calitatea acestei infrastructuri vor ajuta in mod direct elevii de astazi, iar, in viitor, vor aduce beneficii intregii tari", a declarat Tatiana Proskuryakova, director de tara al Bancii Mondiale pentru Romania.In plus, proiectul va oferi sprijin municipalitatilor din tara pentru a investi in infrastructura educationala. De asemenea, proiectul fructifica noi oportunitati ale Romaniei de a investi in rezilienta in fata dezastrelor si a schimbarilor climatice, prin investitii in scoli sigure ce pot oferi adapost de urgenta in cazul dezastrelor si care reprezinta spatii educationale flexibile ce pot fi utilizate pentru activitati comunitare.Romania este una dintre tarile din Uniunea Europeana expuse cel mai mult hazardului seismic, avand sute de vieti pierdute si zeci de mii de cladiri avariate in cutremure, in ultimii 200 de ani - situatie care va fi agravata de impactul schimbarilor climatice.Astazi, peste 1.000 de scoli din intreaga tara sunt expuse unui risc ridicat de deteriorare sau colaps in cazul unui cutremur sau nu indeplinesc standardele moderne de incendiu, sanitizare sau cerintele privind calitatea aerului. Mai mult, scolile joaca un rol important in cresterea gradului de constientizare a riscurilor legate de dezastre naturale si schimbari climatice, dar si in imbunatatirea pregatirii pentru situatii de urgenta."Romania are un numar ridicat de scoli care nu respecta standardele de siguranta, de sanitizare de baza si de eficienta energetica. Acestea reprezinta un risc substantial pentru populatie si economie in contextul actualei pandemii de COVID-19, a viitoarelor cutremure si a impactului continuu al schimbarilor climatice. Acest proiect abordeaza nevoia urgenta a tarii de investitii holistice, intr-o infrastructura scolara mai sigura, incluziva, moderna si durabila, care este conceputa pentru a ajuta elevii, profesorii si comunitatile de astazi, pregatind in acelasi timp mai bine tara pentru incertitudinile viitorului", spune Alanna Simpson, coordonator principal al Managementului Riscurilor la Dezastre al Bancii Mondiale.