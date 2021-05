"Datele care arata ca Romania trece prin cea mai buna perioada din istoria sa. "Lasati nostalgiile si miturile. Deschideti ochii, priviti realitatea"

Speranta de viata era de putin peste 40 de ani

In 1899, 78% dintre romani erau analfabeti (doua treimi dintre barbati si aproape 90% dintre femei). In 1938, rata analfabetismului ajunge la 54,3%.In 1938, consumul mediu anual de carne (inclusiv derivate) pe cap de locuitor era, in Romania, de 18 kg. (Pentru comparatie, in acelasi an consumul era de 75 de kg in Danemarca, 60 kg in UK, 52 kg in Franta si 51 kg in Germania.)", scrie Sorin Cucerai pe Facebook Expertul mai arata ca, "tot in 1938, speranta medie de viata la nastere era, in Romania, de 40,20 ani la barbati si 41,40 ani la femei. Rata mortalitatii infantile era de 182,5 la mia de nou-nascuti.La 1860, rata urbanizarii era, in Romania (fiindca deja vorbim de Principatele Unite), de 17,5%. In 1912 ajunge la 18,3%, in 1930 la 20%, iar in 1948 la 23,4%. In 1989, rata urbanizarii ajunge la 53,2%".De asemenea, aproape toata populatia apta de munca era ocupata in agricultura , iar drepturilor femeilor nu erau recunoscute."La 1866, peste 80% din populatia apta de munca era ocupata in agricultura. Procentul ramane relativ neschimbat pana spre sfarsitul anilor 1940 si inceputul anilor 1950 (in 1950 procentul era de 74,3%). In 1989, doar 27,9% din populatia activa mai era ocupata in agricultura.Codul civil adoptat de Regat si in vigoare pana la venirea comunistilor a fost cel napoleonian, care nu recunostea femeilor drepturi civile si politice", a mai spus Sorin Cucerai."Din punct de vedere politic, de la 1866 si pana in 1989 Romania nu a fost niciodata o democratie. Alegerile nu au fost niciodata libere (guvernul numit de rege le castiga intotdeauna; alegerile din perioada antebelica si interbelica au fost simple butaforii). Iar dreptul de vot a fost sever limitat (vot cenzitar masculin in perioada antebelica, vot universal masculin cu excluderea femeilor in perioada interbelica, vot formal, fara nicio valoare reala, in perioadele de dictatura).Primele alegeri propriu-zis libere au fost organizate in Romania abia in 1996 - la 130 de ani de la 1866", a mai arata Cucerai."Din punct de vedere economic, Romania antebelica si cea interbelica a fost o tara subdezvoltata (de "lumea a treia", cum se spunea odata, sau low-income economy, in limbajul de azi al Bancii Mondiale).Comunistii au preluat o tara de lumea a treia si au dus-o la nivel de lower-middle-income economy in 40 si ceva de ani. Romania isi pastreaza statutul de lower-middle-income economy pana in 2005, cand devine upper-middle-income economy. In 2019, Romania devine, pentru prima oara in istoria ei, high-income economy (sau, in limbajul ONU, "tara dezvoltata").Tot din punct de vedere economic, postcomunismul romanesc se imparte in doua perioade: deceniul pierdut (1990-1999) si perioada dezvoltarii (2000-prezent).Deceniul pierdut se cheama asa fiindca timp de 10 ani nu se intampla practic nimic. In 1990, PIB -ul Romaniei era de aproape 40 de miliarde de dolari. In 2000, de 37,2 miliarde dolari (iar in 2019, de 250 miliarde dolari). Salariul mediu lunar net a fost de aproximativ 100 de dolari in toata perioada asta. In 1990, exporturile totale ale Romaniei au fost de 6,5 miliarde de dolari. In 2000, de 8 miliarde dolari (iar in 2019, de aproape 101 miliarde dolari). (Sursa datelor: Banca Mondiala)", mai arata expertul."In cea mai mare parte a istoriei ei, Romania a fost o tara subdezvoltata si nedemocratica. O barbarie pe care merita s-o privim cu dezgust. Orice forma de nostalgie fata de vreuna dintre perioadele ei istorice trebuie privita ca o otrava.Singurul lucru pe care il putem concede antebelicilor e ca au creat statul roman.Singurul lucru pe care il putem concede interbelicilor e ca au incheiat cu succes procesul de nation building. Sigur, strategia de nation building a fost toxica de la bun inceput, findca centrata pe etnie, nu pe cetatenie. Dar, chiar si asa, a reusit.In Spania, de exemplu, procesul de nation building n-a reusit: catalanii si bascii nu se considera spanioli - in timp ce, la noi, toti cetatenii romani se considera romani (fie dpdv etnic, fie dpdv civic).Singurul lucru pe care il putem concede comunistilor e capacitatea lor de a urbaniza Romania. Niciun alt regim de dinainte si de dupa ei n-a fost interesat de urbanizare", a mai aratat Sorin Cucerai.El mai precizeaza ca, "Romania globala si europeana de azi, pe care o detesta din rarunchi toti nostalgicii, conspirationistii, elitistii, traditionalistii, ultra-conservatorii si stangistii nostri radicali, e de departe cea mai buna Romanie de pana acum.Nu e perfecta, evident. Mai sunt enorm de multe de facut, evident. Dar e Romania pe care am construit-o noi, cei in viata azi. Cu guvernele pe care le-am avut, cum au fost ele, cu politicienii pe care i-am avut, cum au fost ei - si cu noi, asa cum am fost, cu limitele noastre"."Impreuna, am pus pe picioare cea mai buna Romanie de pana acum. De departe cea mai buna Romanie de pana acum - cu mult, cu foarte mult deasupra celei a antebelicilor, a interbelicilor, a comunistilor si a postcomunistilor imediati. Daca privim in urma, toti astia sunt niste pitici prin comparatie, in ciuda ifoselor si a pretentiilor lor.Sa-i ignoram, asadar. Fiindca miracolul romanesc a fost produs de noi, nu de ei - si adesea l-am produs distrugand deliberat mostenirea lor, care ne tragea in jos si ne condamna la subdezvoltare si la o forma sau alta de autoritarism (fiindca, in ultima instanta, asta e tot ce ne-au lasat predecesorii nostri).Si sa speram ca urmasii nostri vor duce lucrurile inca si mai departe decat noi - si ca, privind in urma, se vor privi asa cum ne privim noi pe noi astazi: cu mandria ca lasam in urma ceva important.Asa ca mai lasati-ma cu nostalgiile. Deschideti ochii, priviti realitatea, dati dracului miturile", se mai arata in postarea expertului.