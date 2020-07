Romania, lider detasat in UE la salariile platite bugetarilor. Ce procent urias din veniturile statului este alocat pentru lefuri

Statul roman a urcat pe prima pozitie in 2017 si s-a mentinut pe acelasi loc si in 2018, ca urmare a politicilor de crestere accelerata a veniturilor angajatilor in sistemul public, dar si din cauza ca numarul acestora a crescut constant, indiferent de partidele aflate la guvernare, releva date Profit.ro.La nivelul UE, cheltuielile cu salariile au crescut in toate tarile, dar dupa o perioada de consolidare a finantelor publice.Pe de alta parte, problema Romaniei este accentuata si de faptul ca se situeaza pe penultimul loc in UE la venituri colectate la buget ca pondere in PIB Sumele platite angajatilor din administratia centrala, dar si celor din administratia locala, au reprezentat anul trecut 35,44% din veniturile statului roman, in urcare de la 34,22% in 2018.Iar asta in conditiile in care si veniturile au crescut, releva ultimele date, analizate de Profit.ro.Ponderea in PIB a cheltuielilor cu salariile angajatilor din sectorul public s-a situat anul trecut la 11,2%, cu putin peste media UE de 10,1%.