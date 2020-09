Romania se afla printre principalii producatori de lignit din Uniunea Europeana, in 2018

Germania este principalul producator, fiind responsabila de aproximativ 45% din productia totala de lignit a UE in 2018, urmata de Polonia (16%), Cehia (11%), Grecia (10%), Bulgaria (8%) si Romania (6%). Impreuna, aceste sase tari sunt responsabile pentru 96% din productia totala de lignit a UE.In 2018, 9% din energia bruta totala produsa in UE a fost pe baza de lignit, similar cu cantitatea de electricitate produsa din alti carbuni bituminosi, si mai mult decat dublu fata de cantitatea din energia solara fotovoltaica.La nivelul UE, principalii combustibili utilizati pentru productia de electricitate sunt cei proveniti din energia nucleara si gazele naturale. Totusi, in unele state membre ale Uniunii Europene, electricitatea obtinuta din lignit reprezenta in 2018 o proportie importanta, cel mai ridicat procentaj fiind in Cehia (43%), Bulgaria (38%), Grecia (32%) si Polonia (29%).Citeste si: