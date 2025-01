Romania si Bulgaria, cele mai mari victime ale Greciei

Criza din Grecia ar putea submina fluxul de investitii in economiile din Europa de Sud Est, adaugand bariere in fata procesului de revenire al uneia dintre cele mai fragile regiuni de pe continent. Iar Romania si Bulgaria sunt cele mai expuse tari din aceasta regiune.

Imprumuturile grecesti in centrul si Estul Europei au fost concentrate in special in Romania si Bulgaria, amandoua luptandu-se sa isi revina de la caderile economice drastice si fiind cele mai expuse state din regiune in conditiile in care bancile grecesti se lupta sa isi consolideze finantele, arata o analiza Reuters.

Grecia a fost un investitor important in regiune - pe locul doi in Serbia - de la caderea comunismului in 1989. Pana acum, probleme sale au avut doar un impact limitat asupra tarilor din imprejurime si este neclar in ce masura ar putea avea o influenta negativa.

Totusi, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a avertizat saptamana trecuta ca s-ar putea inregistra o lovitura asupra sectoarelor bancare si economiilor, iar analistii au ridicat de asemenea semne de intrebare. Mai mult, firmele grecesti probabil nu vor investi major pe pietele lor tinta, incercand sa se acomodeze cu pierderile severe de acasa.

Fara crestere a investitiilor

"Chiar cred ca exista un risc foarte real", a declarat analistul Neil Shearing de la Capital Economics. "Poate nu vor fi retrageri ale plasamentelor din Romania si Bulgaria, dar sigur nu va exista o crestere a investitiilor", a adaugat acesta.

Prin comparatie, bancile si firmele din Grecia sunt mai putin prezente in statele in curs de dezvoltare din Nordul si Vestul Uniunii Europene, ca Polonia, Ungaria sau Cehia.

O crestere cu 50% a creditarii a ajutat economia Romaniei sa isi dubleze dimensiunea de la 2004 pana in 2008 si un trend similar s-a inregistrat si in Bulgaria. Totusi, rata cresterii a scazut aproape de zero in ambele state si nu se preconizeaza vreo revenire pentru viitorul apropiat.

Aflate inca in recesiune, cele doua tari au nevoie de investitii externe pentru a se redresa. Totusi, din moment ce agentiile de rating au retrogradat calificativele Greciei, bancile elene nu isi vor extinde in 2010 portofoliile de credite in strainatate.

Cat au bancile elene din piata din Romania?

Bancile grecesti compun patru din cele zece institutii financiare de top din Bulgaria si trei din Serbia. In Romania, doua dintre primele zece mari banci sunt din Grecia - Alpha Bank si EFG Bank - si reprezinta 15% din activele bancare. In cazul Bulgariei ele compun 30%, iar guvernatorul bancii centrale si-a exprimat ingrijorarea privind o posibila criza a lichiditatilor.

Problemele Greciei sunt inca prea proaspete pentru a se regasi in date, spun analistii, iar unele banci austriece, ca Erste, au sugerat ca ar putea acoperi deficitul provocat de scaderea imprumuturilor de la institutiile grecesti sau ale altor banci lovite de criza.

Totusi, datele din 2009 au aratat ca o incercare din partea Erste de a-si majora cota de piata din Romania, a adus o crestere marginala, de la 10,9 miliarde de euro in 2008 la 11,2 miliarde de euro un an mai tarziu.

Grecia sperie investitorii straini

O alta provlema este ridicata de investitiile straine in general. In Romania, acestea s-au injumatatit la 4,9 miliarde de euro in 2009 de la 9,5 miliarde de euro cu un an inainte. Grecia s-a aflat la sfarsitul lui 2008 e locul sase in privinta investitiilor strainte directe (FDI) in Romania, cu 6,5%.

Pe langa problemele proprii ale regiunii - care au fortat Romania si Ungaria sa se imprumute la Fondul Monetar International - se adauga lipsa de incredere generata de simpla proximitate fata de o tara pe care acum investitorii o trateaza cu foarte mare grija.

"Probleme Greciei si situatia din Romania trimit semnale de ingrijorare. Toate acestea afecteaza disponibilitatea investitorilor si capacitatea tarii de a atrage capital proaspat", considera Kiril Avramov, de la institutul Politica Capital din Sofia.

Cresterea economica a Romaniei este asteptata sa se cifreze la 1,3% in 2010, iar pentru Bulgaria doar 0,2-0,3%. Capital Economics vede situatia mai pesimist, prognozand o crestere economica de 0 pentru Romania, iar in ceea ce priveste Bulgaria, o crestere economica negativa, de 1,5%.

"In mod sigur, tari mai central Europene sunt mai putin expuse la probleme Greciei, impactul fiind doar unul indirect. [...] Din acest punct de vedere, toate celelalte tari sunt mai in siguranta decat Romania si Bulgaria", considera Miroslav Plojhar, analist al JP Morgan.

