Romania si Bulgaria au cele mai mici castiguri salariale medii lunare din Uniunea Europeana

Media este definita ca "valoarea de mijloc": jumatate din angajati castiga mai putin si cealalta jumatate castiga mai mult decat valoarea medie a castigurilor, precizeaza Eurostat.In topul castigurilor salariale medii lunare din UE se aflau in 2018: Danemarca (4.057 euro), Luxemburg (3.671 euro), Suedia (3.135 euro), Belgia (3.092 euro), Irlanda (3.021 euro), Finlanda (2.958 euro) si Germania (2.891).La polul opus, cele mai mici castiguri salariale medii lunare din UE se inregistrau in 2018 in: Bulgaria (442 euro), Romania (700 euro), Ungaria (801 euro) si Lituania (809 euro).