Bogat "la stat" sau sarac "la privat". Cum vor arata pensiile romanilor dupa populismul bugetar din ultimii 5 ani ANALIZA

Raportul pensionari/ angajati

Numarul de angajati a crescut in 5 ani

Salariul din administratia publica

Mai mult, daca esti angajat in sistemul public, atunci chiar ti-ai gasit un loc caldut din care poti iesi privilegiat la pensie. Cu toate acestea, datele statistice ne arata luminita de la capatul tunelului, dar sunt slabe sansa sa iesim la lumina.Pensia anuala medie era, in 2016, de 948 de lei, dar cum aratam si in alte texte , aceasta ascunde o capcana: milioane de pensionari au niste venituri "de mizerie", multe dintre ele fiind sub 500 de lei. In 2017, pensia anuala a urcat la 1.069 de lei, iar un an mai tarziu a ajuns la 1.172 de lei. In 2019, aceasta a crescut cu inca 120 de lei, ca in 2020 sa ajunga la 1.500 de lei.Si, in ciuda a ceea ce s-a tot vehiculat in mediul politic pe parcursul anului 2020, pensia a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 5 ani.Daca revenim la anul 2016 si ne uitam la raportul pensionari/angajati, acesta era de numai 5 pensionari la 10 salariati in Bucuresti, in timp ce in judetul Teleorman este de 17 pensionari la 10 angajati, potrivit INS Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in functie de zone, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima depasind 400 de lei (711 lei in judetul Giurgiu fata de 1122 lei in Municipiul Bucuresti).In 2020, raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10."Acest raport prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariati in judetul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 15 la 10 in Giurgiu si Vaslui si 14 la 10 in Botosani. Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 773 de lei (1.152 lei in judetul Botosani, 1.160 lei in Giurgiu, 1.178 lei in Vrancea, fata de 1.925 lei in judetul Hunedoara, 1.831 lei in Municipiul Bucuresti, si 1720 lei in judetul Brasov)", se mai arata in informatiile publicate de INS.Si, daca in 2016 forta de munca din Romania numara 4,997 milioane de angajati, in 2020 acesta crescuse la 5,379 milioane.Pe de alta partea, salariul mediu net pe economie era in Romania de 2046 de lei, iar in 2017 urca la 2.338 de lei, ca apoi, in 2018 sa se duca la 2.642 de lei. De la un an la altul a crescut cu cate 300 de lei, astfel ca in 2019, acesta era de 2.986 de lei. Ce este demn de remarcat este faptul ca salariul mediu net pe economia de abia in 2019 a ajuns sa fie cat era salariul mediu net al celor din administratie publica si aparare, asigurari sociale din domeniul public, care atunci era de 2.963 de lei. Salariul pe intreaga economie ajunge in 2020 sa fie de 3.180 de lei.Veniturile medii ale unui angajat din administratia publica era in 2020 de 5.055, adica de 3,3 ori mai mare decat pensia medie a unui roman si 40% mai mare decat salariul mediu pe economie.Revenind la anul 2016, cum spuneam mai sus, salariul mediu pentru administratia publica a fost de 2.963 de lei, iar in 2017, a cunoscut un salt spectaculos datorita politicilor populiste adoptate de PSD , si ajunge la 3.703 lei. Astfel, se consemneaza o majorare de la un an la altul de peste 25%. In 2018, mai inregistreaza o crestere cu peste 500 de lei si se duce pana la 4.215 lei. Iar un an mai tarziu, la fel, inca aprope 600 de lei, pana la 4.782 de lei.Toata aceasta pomana din banii publici se va rasfrange asupra anilor 2020, 2021, 2022, cand Romania va trebui sa adopte politici foarte restrictive si precaute pentru a diminua datoria publica si pentru a reintra in tinta de deficit asumata.