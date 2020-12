Romania va atrage in acest an fonduri europene in valoare de 2,9 miliarde de euro

De asemenea, incepand din noiembrie 2019 si pana in prezent, Romania a atras per total fonduri europene in valoare de 4 miliarde de euro, dintre care o suma de 1,1 miliarde de euro a fost atrasa in noiembrie si decembrie 2019, potrivit Ministerului Fondurilor Europene.Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a mentionat ca peste un miliard de euro din fonduri europene a fost alocat combaterii noului coronavirus."Valoarea fondurilor europene atrase de Romania incepand cu noiembrie 2019, de cand am preluat coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, este semnificativa: 4 miliarde euro. Sunt fonduri care sustin dezvoltarea Romaniei prin investitii in infrastructura , in digitalizare, in educatie si sanatate. In contextul crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19, am alocat peste 1 miliard de euro pentru a finanta spitalele si unitatile administrativ-teritoriale in lupta cu noul coronavirus. Si in alte domenii a fost accelerata atragerea fondurilor europene, motiv pentru care, la nivelul majoritatii programelor prin care Romania atrage fonduri, in acest an sumele atrase vor fi mai mari decat cele previzionate. Banii europeni schimba vieti!", a afirmat Marcel Bolos.In primii ani ai actualei perioade de programare, adica in anii 2014-2016, nu au fost atrase sume din fondurile alocate pentru perioada 2014-2020, se mentioneaza in comunicatul MFE."In anii urmatori, 2017-2019, au fost atrase sume de 1,94 miliarde euro/an. Daca sunt luati in calcul si primii ani ai perioadei de programare, atunci media sumelor atrase este de 973,87 milioane/an", potrivit Ministerului Fondurilor Europene.In prezent, in cadrul tuturor programele de finantare din fonduri europene sumele atrase au depasit sumele planificate, conform cifrelor prezentate de MFE.Astfel, in cadrul Programului Operational Capital Uman, au fost planificate 504,5 milioane de euro si au fost atrase 772 de milioane de euro, adica 148% din suma planificata.In cadrul Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate au fost planificate 64 de milioane de euro si au fost realizate 78,5 milioane de euro (122,6%).La Programul Operational Infrastructura Mare au fost planificate 778 de milioane de euro si au fost realizate 1,035 de milioane de euro (133%).In cadrul Programului Operational Regional au fost planificate 759,27 de milioane de euro si au fost realizate 760 de milioane de euro (100%).In cadrul Programului Operational Competitivitate au fost planificate 86 de milioane de euro si au fost realizate 91,2 de milioane de euro (105%).In Programul Operational Capacitate Administrativa au fost planificate 59,89 de milioane de euro si au fost realizate 60 de milioane de euro (100%).In Programul Operational Asistenta Tehnica au fost planificate 49,54 de milioane de euro si au fost realizate 50,1 de milioane de euro (100%).In Programul Romania - Bulgaria au fost planificate 18,5 de milioane de euro si au fost realizate 34 milioane de euro (183%).In Programul Romania-Serbia au fost planificate 15 milioane de euro si au fost realizate 14,67 milioane de euro (100%).In Programul Romania - Ungaria au fost planificate 29,8 de milioane de euro si au fost realizate 30 de milioane de euro (100%).