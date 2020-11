Romania vrea sa cheltuiasca 6,5 milioane de euro pentru combaterea schimbarilor climatice

Romania, supusa tot mai mult presiunii tornadelor

Siguranta alimentara, pusa in pericol

Provocarile pentru agricultura

Ce a constatat ANM cu privire la desertificarea Romaniei

Cum vrea statul sa combata toate aceste fenomene

In momentul de fata, aproape jumatate din terenul agricol din Romania este in pericol de a se degrada si mai mult. "Urmare a conditiilor naturale de relief, clima, sol si influentei nefaste a factorului antropic pe perioade indelungata, degradarea terenurilor afecteaza in Romania 6,367 milioane hectare cu folosinta agricola respectiv 43% din suprafata agricola a tarii", se arata in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Totodata, alternanta fenomenelor meteorologice extreme, evenimente hidrologice majore (furtuni, grindina, ploi abundente si inundatii, chiar tornade) urmate de lungi perioade de seceta hidrologica si pedologica, tinde sa devina caracteristica climatica principala pe arealele temperat continentale, cu puternic impact asupra degradarii solurilor si reducerea resurselor naturale", se mai arata in PNRR.Potrivit documentului, impactul efectelor schimbarilor climatice si a factorului antropic se identifica si in zona fondului forestier, fond care contribuie la mentinerea echilibrului ecologic si atenuarea fenomenelor distructive generate de schimbarile climatice."Efectele schimbarilor climatice, la care se adauga contextul actual generat de criza pandemica COVID-19 afecteaza ramuri economice ale Romaniei, fiind afectata inclusiv siguranta alimentara a populatiei, prin limitarile aduse procesului de productie vegetala si animala, conducand la scaderea calitatii vietii. De asemenea, incalzirea globala a generat migrarea biocenozelor in spatiu, spre nord, ceea ce determina indirect concentrarea dinamica a activitatilor care asigura hrana populatiei spre zonele pretabile pentru agricultura ", spun specialistii.Slaba competitivitate a produselor este determinata de schimbarile climatice, care afecteaza cresterea culturilor agricole. Pentru combaterea problemelor au fost identificate urmatoarele provocari:- Desertificarea datorita secetei si in general datorita schimbarilor climatice;- Inmlastinarea unor suprafete de teren din cauza ploilor abundente si schimbarilor climatice;- Alunecari de teren si eroziunea solului datorita ploilor abundente si schimbarilor climatice;- Aparitia unor fenomene meteo extreme (gheata/furtuni etc.) cu impact negativ asupra ecosistemelor naturale;- Existenta unor paduri imbatranite sau care au facut obiectul exploatarilor de masa lemnoasa si nu mai corespund standardelor privind schimbarile climatice.Din cauza mai multor fenomene care au inceput sa ia amploare pe teritoriul Romaniei, desertificarea se accentueaza tot mai mult. Iata ce a constatat ANM:- Variabilitatea mare a precipitatiilor de la un an la altul, cu mai multe succesiuni de 5-10 ani consecutivi cu deficit important de precipitatii sau exces periodic (peste +/-10% fata de medie), favorizeaza atat riscul la seceta, cat si riscul la fenomenele de eroziune a solului sau exces periodic de umiditate;- Cantitatile de precipitatii au in general tendinte de evolutie care indica o scadere usoara a precipitatiilor atmosferice, care, conjugata cu cresterea temperaturii aerului, contribuie la intensificarea proceselor de aridizare si fenomene de seceta in toate regiunile, dar cu intensitati mai mari in special in jumatatea sudica a teritoriului;- Numarul de zile consecutive fara precipitatii are tendinte de crestere in sud-estul tarii (Medgidia) sau este stabil in jumatatea sudica (Buzau, Craiova, Urziceni);- Numarul de zile consecutive cu precipitatii mai mari de 5 mm (5 l/mp) are tendinte de crestere semnificative in vestul tarii (Timisoara) si este stabil, cu cresteri usoare indeosebi in estul tarii (Iasi, Vaslui);- Temperatura aerului are tendinte evidente de crestere, cu valori semnificativ mai mari inregistrate dupa anul 2000, frecvent cu medii anuale mai mult de 1⁰C fata de media multianuala; aceasta situatie induce o presiune deosebita asupra mediului geografic, iar regiunile cu risc de seceta (jumatatea sudica a tarii) sunt cele mai afectate;- Toate previziunile indica o continuare a acestor tendinte si in urmatoarele decenii pentru sud-estul Europei."Eroziunea solului este un proces natural prin care solul fertil spalat de pe versant se pierde si reprezinta cea mai grava si mai raspandita forma de degradare a invelisului de sol. Combaterea eroziunii solului si ameliorarea terenurilor afectate de alunecari sunt actiuni prin care se previn, diminueaza sau opresc procesele de degradare a solurilor si se diminueaza/elimina riscul de inundare a zonelor de lunca aferente ravenelor si torentilor, cuprinzand lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor", se arata in Planul National de Redresare si Rezilienta.Prin procesele de impadurire este diminuat riscul de desertificare a teritoriului."Padurile joaca un rol esential in mentinerea ecosistemelor prin captarea dioxidului de carbon din atmosfera, care altfel ar contribui la incalzirea globala. Reabilitarea ecosistemelor forestiere ajuta la protejarea solului impotriva eroziunii, fac parte din ciclul apei, protejeaza biodiversitatea oferind un habitat pentru numeroase specii si regleaza climatul local. Imbunatatirea accesibilitatii in cadrul fondului forestier este necesara pentru marirea accesului de urgenta la locul de producere a unor calamitati, pentru executarea lucrarilor de impaduriri si de ingrijire a plantatiilor si arboretelor", spun specialistii.Bugetul destinat activitatilor specifice domeniului de schimbari climatice are in vedere investitii de 6,5 miliarde de euro. Astfel ca, vor fi sprijinite sectoarele economice cu valoarea adaugata mare, cu potential de export, care valorifica rezultatele inovarii si cercetarii prin dezvoltarea de produse si solutii tehnologice.- Investitii in sisteme de irigatii/umectare, inclusiv cu componente inteligente, pentru combaterea riscului de desertificare/seceta fiind estimate a se realiza un numar de aprox. 300 amenajari de irigatii;- Investitii in sisteme de drenaj - desecari pentru combaterea riscului de inmlastinare, fiind estimate a se realiza un numar de aprox. 550 amenajari de drenare/desecare;- Investitii si lucrari de combatere a eroziunii solurilor pentru combaterea riscului de alunecari si degradarea a terenurilor, fiind estimate a se realiza un numar de aprox. 650 amenajari specifice; Bugetul este structurat pentru finantarea investitiilor specifice in sisteme de irigatii/umectare, de drenaj, antigrindina, precum si in lucrari de imbunatatiri si impaduriri.- Investitii in sisteme de protectie antigrindina pentru prevenirea efectelor furtunilor si fenomenelor orajoase, fiind estimat un necesar de aprox. 120 de puncte de lansare, constituite in 10 Grupuri de Combatere antigrindina (utilizand rachete antigrindina), pentru 2 Unitati de Crestere a Precipitatiilor - Puncte de comanda (utilizand tehnologia aviatiei) si pentru amplasarea si amenajarea a aprox. 100 generatoare terestre;- Investitii in impaduriri si refacere a ecosistemelor forestiere, fiind estimat un necesar de creare a unor capacitati de productie de aprox. 40 mil. puieti/an (puieti de rasinoase/foioase) pe o suprafata de peste 1.800 ha, reabilitare/refacere de aprox. 1.000 km drum forestier, corectare a aprox. 60 km de albie si pentru crearea a aprox. 200 spatii pentru gestionarea fondului cinegetic/ forestier.