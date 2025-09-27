Romanii au consumat mai putina benzina in 2009

Dupa ce ani la rand vanzarile de carburanti inregistrau cresteri substantiale, in 2009 acestea au trecut pe minus, iar in 2010 situatia ar putea sa se inreutateasca.

Estimarile companiilor petroliere privind scaderea vanzarilor cu amanuntul, inregistrata in 2009 fata de anul precedent, sunt diferite. Astfel, Petrom afirma ca diminuarea a fost de 3%, informeaza Evenimentul Zilei.

"La carburanti va fi o evolutie putin diferita fata de 2009, mai negativa pe partea de retail, avand in vedere reducerea consumului privat, cauzata si de cresterea somajului", a declarat directorul general al Petrom, Mariana Gheorghe.

Andrei Chirilescu, LukOil Romania, este de parare ca vanzarile la pompa au scazut in Romania anul trecut cu 5%-7%, iar piata va stagna in 2010. "S-a ajuns la nivelul de jos al consumului populatiei, asa ca nu vad o inrautatire, chiar daca somajul va mai creste putin", spune Chirilescu.

In privinta evolutiei cotatiei petrolului, in acest an, Petrom estimeaza ca va oscila in limita de 60-80 dolari pe baril.

Ads