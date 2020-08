Romanii pot subscrie incepand de luni pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur

Rata dobanzii este de 3,5% - 1 an, 4% - 2 ani, 4,25% - 3 ani, 4,75% - 5 ani, fara plafon individual de subscriere.Titlurile de stat pot fi cumparate, fiind eligibile persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani la data subscrierii.Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar in perioada de subscriere."Titlurile de stat sunt in forma dematerializata si au valoare nominala de 1 leu. Dobanda este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans", precizeaza Ministerul Finantelor.In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transfera mostenitorilor, care prezinta documentele legale care le atesta calitatea.Prospectul de emisiune, si orice eventuale modificari ale acestuia, se publica pe: http://www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro