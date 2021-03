Romgaz, interesata sa preia participatia Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra

"Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil Upstream Business Development in data de 15 februarie 2021 care prevede ca data finala pana la care cumparatorii interesati sunt invitati sa depuna ofertele angajante este 31 martie 2021, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz SA a avizat in data de 30 martie 2021 oferta angajanta de cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), care detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca. Restul participatiei de 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca este detinut de OMV Petrom S.A.", se arata in documentul citat.Conform sursei, oferta angajanta de cumparare a tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited a fost transmisa catre ExxonMobil Upstream Business Development in data de 30 martie 2021.Potrivit Romgaz, oferta angajanta si incheierea tranzactiei de cumparare a tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited sunt conditionate de aprobarea acestora de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor SNGN Romgaz SA, in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv al societatii.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a anuntat, in 25 februarie, ca Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar.CITESTE SI: Romgaz, unde statul roman este actionar majoritar, se asteapta sa fie executata de ANAF La momentul respectiv, ministrul a fost intrebat care este capacitatea Romgaz de a gestiona proiectul Neptun Deep, avand in vedere si faptul ca, momentan, compania are o conducere interimara."Am inteles ca exista aceasta temere in piata privind conducerea Romgaz. In momentul de fata, atat directorul general, care este numit pe o perioada de doua luni, care acopera exact perioada depunerii ofertei pentru achizitia pachetului de la Exxon, Consiliul de Administratie, directorul economic, toti expertii din Romgaz au capacitatea de a dezvolta acest proiect. Nu stiu daca in Romania cineva are expertiza pentru mare adancime, dar eu zic sa le dam aceasta sansa celor de la Romgaz. Eu cred ca Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect", a raspuns Popescu.