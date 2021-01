Efectul "Tomata": importul masiv de rosii in Romania. Statul "sparge" in continuare milioane de euro pe programul total ratat gandit de Liviu Dragnea

Cum au evoluat importurile de produse de tomate in ultimii 4 ani

Nici un efect asupra preturilor din piete

Operatiunea "Demetra"

Programul Tomata

- sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 mp,

- sa obtina o productie de minimum 2 kg tomate/mp,

- sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul de cerere,

- sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind valorificarea productiei.

Anuntat cu surle si trambite, in 2017, de catre presedintele Camerei Deputatilor de atunci, Liviu Dragnea , si de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea , care voiau sa "manance romaneste", programul avea ca tinta sa creasca consumul de rosii autohtone si sa le si ieftineasca. Chiar daca in ultimii 4 ani programul Tomata nu si-a atins deloc scopul, el a fost continuat si de actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros "Programul Tomata a consumat in patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit. In patru ani importurile au crescut in fiecare an, iar acolo unde am fost sesizati am verificat si ne-am dat seama ca programul era atat de prost gestionat incat putea fi foarte usor fraudat. Doar la o simpla verificare, la Olt, am gasit anul trecut 417 dosare fictive", a declarat recent, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.Potrivit Bilanturilor alimentare din 2018, publicate de Institutul National de Statistica (INS), Romania a avut, in 2017, peste 917.000 de tone de produse din rosii (echivalent in rosii proaspete). Din acestea, aproape 680.000 tone au reprezentat productie utilizabila, in timp ce, din import ne-au venit 237.000 de tone de produse din rosii.In 2018, resursele echivalente in rosii proaspete, au crescut la 1,01 milioane tone, din care productie utilizabila a fost de 743.000 de tone, in timp ce importurile cu astfel de produse au crescut cu 13%, ajungand la 270.000 de tone.Mai departe, in 2019 ne-au scazut resursele avute la dispozitie ajungand la aproape 980.000 de tone. Productia utilizabila a scazut cu 7% fata de 2018, pana la 690.000 de tone. In schimb, importurile de produse din tomate au crescut din nou, cu 7% de data aceasta, pana la aproape 290.000 de tone.Ca o comparatie, exporturile de astfel de produse sunt de 50-60 de ori mai mici de-a lungul acestor ani.Principalele scopuri ale programului Tomata, cum scriam si mai sus, au fost cresterea consumului de rosii romanesti si ieftinirea acestor produse. Dupa cifrele de mai sus, se vede ca importurile nu au scazut, iar daca ne uitam la preturile din piete, nici aici nu s-a vazut nici un efect.In primii ani, 2017 si 2018, legumicultorii s-au plans ca din cauza importurilor au iesit pe pierdere pentru ca veneau legume prea ieftine, iar ei trebuie sa creasca pretul pentru ca au costuri ridicate. In 2019 si 2020, preturile la legume au explodat si in piete pe motiv ca fie ca au fost seceta, fie ca a fost sezonul ploios, fie care supermarketurile nu vor sa lucreze cu fermierii, etc.Asa s-a ajuns sa avem preturi si de 10 lei la rosii in plin sezon, acesta fiind nejustificat.In schimb, primele rosii aparute pe piata la inceput de sezon se vindeau cu 25-30 de lei minim pe motiv ca numai costul de productie pentru un kilogram de rosii este de 18 lei, chiar si dupa ajutorul acordat prin program.In 2019, autoritatile pornisera operatiunea "Demetra", cea prin care au blocat sute de tiruri in vami pentru a le controla sa se asigura ca in tara nu intra rosii "proaste".Liderul PSD de atunci, Liviu Dragnea, transmitea un ultim avertisment catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vami, spunand ca, daca cei de la aceste institutii nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse nesanatoase in tara, atunci sa plece acasa.Seful PSD sustinea ca "rosiile bune se pastreaza pentru tarile din vest, iar in Romania vin rosii proaste si nesanatoase".Programul Tomata finanteaza cu 3.000 de euro fiecare fermier care indeplineste anumite conditii. In acest sens, pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative de eligibilitate:Unul dintre fermierii romani, aparandu-si produsele pe care le cultiva, vorbea despre rosiile de import care au gustul si consistenta unei mingi de tenis, atat de bune sunt.Problema este ca pe o piata concurentiala, in care agricultorii refuza cu desavarsire sa se asocieze si sa se fiscalizeze (aici nu ne referim la cei din programul Tomata), romanul alege intotdeauna pretul inaintea calitatii, asa cum au aratat diferite studii de-a lungul anilor.