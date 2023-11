Rulaj scazut la Bursa din Sibiu

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor SIF Oltenia in sedinta de joi a redus lichiditatea Bursei din Sibiu (Sibex) la numai 8,6 milioane lei, in urma incheierii a 5.500 de contracte la termen, iar derivatele s-au apreciat modest.

In sedinta precedenta, au fost incheiate 5.977 de contracte la termen, in valoare totala de 9,3 milioane lei.

Derivatele pe activul suport al actiunilor SIF Oltenia sunt unele dintre cele mai jucate instrumente financiare la Bursa din Sibiu, alaturi de cel al titlurilor SIF Moldova.

Actiunile SIF Oltenia au fost suspendate joi de la tranzactionare de pe piata la vedere pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor.

Actionarii SIF Oltenia trebuiau sa decida joi daca il vor mentine sau nu la conducerea companiei pe Dinel Staicu, insa adunarea generala nu a avut loc din lipsa de cvorum, urmand sa se intruneasca din nou vineri.

Derivatele pe activul suport al titlurilor SIF Moldova (DESIF2) au fost cele mai cautate, cu 5.254 de contracte incheiate, urmate de cele pe actiuni SIF Transilvania (DESIF3), cu 63 de contracte. Pe cursul euro-leu au fost incheiate 49 de contracte, anunta NewsIn.

Derivativele DESIF2 cu scadenta in septembrie au fost cotate la 1,604 lei/titlu, in urcare cu 0,076 lei fata de sedinta anterioara, in timp ce pentru decembrie s-au scumpit cu 0,0875 lei, la 1,6875 lei.

Ads

Pentru scadenta martie 2009, investitorii vad actiunile SIF 2 la cotatia de 1,76 lei, cu 0,0615 lei mai scumpe decat la finalul sedintei precedente, iar pentru iunie 2009, la 1,84 lei, in apreciere cu 0,08 lei.

Derivativele DESIF3 cu scadenta in septembrie au fost cotate la 0,8499 lei/titlu, in scadere cu 0,0001 lei fata de cotatia anterioara, iar pentru decembrie s-au depreciat cu 0,0591 lei, pana la 0,8799 lei.

Derivatele pe actiuni Banca Transilvania (DETLV) au fost cotate la 0,304 lei pentru scadenta scurta (septembrie), in crestere cu 0,007 lei, iar pentru scadenta decembrie au castigat 0,005 lei, ajungand la 0,3091 lei.

Moneda unica a fost cotata la 3,5641 lei pentru scadenta septembrie, in scadere cu 0,0059 lei, in vreme ce pentru scadenta decembrie s-a depreciat cu 0,0065 lei, pana la 3,6085 lei.