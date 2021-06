Rusia si Arabia Saudita resping apelurile de a nu mai investi in petrol si gaze. "Este o continuare a filmului' La La Land '. De ce ar trebui luata in serios?"

Factorii de decizie politica sunt supusi unei presiuni imense pentru a indeplini promisiunile facute in cadrul Acordului de la Paris, un acord de referinta recunoscut pe scara larga ca fiind extrem de important pentru a evita cel mai devastator impact al schimbarilor climatice.Aproape 200 de tari, inclusiv Rusia si Arabia Saudita, au ratificat acordul climatic de la Paris in 2015, fiind de acord sa continue eforturile pentru a limita cresterea temperaturii planetei la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.Acordul prevede reducerea la zero a emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2050.In mod remarcabil, AIE a lansat luna trecuta cel mai puternic avertisment cu privire la utilizarea la nivel global a combustibililor fosili, spunand ca exploatarea si dezvoltarea de noi zacaminte de petrol si gaze trebuie sa se opreasca anul acesta, daca lumea doreste sa ajunga la emisii nete zero pana la mijlocul secolului.Vicepremierul rus Alexandr Novak a declarat in aceasta saptamana, la Forumul Economic International din Sankt Petersburg, ca AIE a ajuns la concluziile sale "prin utilizarea unor calcule inverse" cu privire la modul de realizare a emisiilor nete zero pana in 2050.AIE nu a fost disponibila imediat pentru comentarii.Potrivit AIE, oprirea exploatarii petrolului, gazelor si carbunelui este fundamentala pentru atingerea obiectivului convenit la nivel international pentru emisii nete zero."In opinia mea, aceasta este o abordare simplista. De asemenea, este nerealist. Nu exista nicio indoiala ca trebuie sa ne indreptam catre energia verde si catre agenda verde, deoarece exista cerere pentru aceasta in societate, dar trebuie sa fim clari cu ce resurse se poate face acest lucru, cine va plati pentru aceasta, ce tehnologii si oportunitati avem la dispozitie, inclusiv pentru a rezolva problemele restante care inca asteapta solutiile lor ", a declarat Novak pentru CNBC.Comentariile sale vin la scurt timp dupa ce ministrul Energiei din Arabia Saudita, printul Abdulaziz bin Salman, a glumit despre raportul AIE, la o conferinta de presa online, la inceputul acestei saptamani."Este o continuare a filmului' La La Land '. De ce ar trebui sa o iau in serios? " a spus Abdulaziz, potrivit Reuters.Reactia sa la raport a venit la scurt timp dupa ce OPEC si partenerii non-OPEC, o alianta energetica cunoscuta sub numele de OPEC +, au convenit sa relaxeze treptat restrictoile aplicate productiei, in cursul lunilor urmatoare, pe fondul unei reveniri a preturilor petrolului.Arabia Saudita "produce petrol si gaze la un cost redus si produce energie regenerabila. Indemn lumea sa accepte acest lucru ca pe o realitate: ca vom fi castigatori ai tuturor acestor activitati ", a adaugat el.Vorbind joi la CNBC, Novak a declarat ca Abdulaziz a reafirmat inca o data angajamentul Riadului de a investi in petrol, la un grup de lucru din cadrul Forumului.Novak a spus ca intentia Moscovei este sa faca acelasi lucru."Va pot asigura ca Federatia Rusa, planurile sale, strategia sa sunt sa continue sa investeasca atat in petrol si gaze, cat si in carbune. Dar, de asemenea, investim si in surse regenerabile, in hidrogen, in masini electrice si statii de incarcare electrice, asa ca vedem deceniul urmator ca pe o combinatie de regenerabile si combustibili fosili ", a spus Novak.