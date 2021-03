S-a aprobat plafonul pentru Programul "Noua Casa". Cati bani va aloca Guvernul de aceasta data

"In sedinta de Guvern de astazi am aprobat hotararea prin care se acorda plafonul pentru 'Noua Casa'. Un program important, este ultimul an din acest program 2017 - 2021, un plafon de 1,5 miliarde de lei. Sunt sigur ca foarte multi romani asteptau acest program", a declarat Citu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria