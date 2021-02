S-a redus la jumatate zona de check-in din Aeroportul Otopeni. La ce trebuie sa se astepte calatorii

Zona fostelor ghisee de check-in pana la 54 va fi amenajata ca sala de asteptare, in conformitate cu regulile sanitare, se arata intr-un comunicat al CN Aeroporturi Bucuresti.Pentru procesarea pasagerilor pe fluxul de plecari, vor fi deschise numai 52 de ghisee check-in (de la 53 la 104) amplasate in zona noua a terminalului, iar zona aferenta ghiseelor 1-52 va fi amenajata ca zona de asteptare dotata cu banchete, unde pasagerii si insotitorii acestora pot astepta inceperea operatiunilor pentru zborul dorit, se precizeaza in comunicat.De asemenea, va fi redus la 14 numarul de porti de imbarcare pentru zboruri internationale la Aeroportul Otopeni. Aceasta reprezentand o reducere de 40% a capacitatii de procesare aferenta burdufurilor de imbarcare/debarcare si cu o reducere de 40% a capacitatii de procesare pentru zborurile cu aeronave parcate pe platformam precizeaza sursa citata de news.ro.Pandemia de COVID-19 a afectat grav traficul aerian, in special pe cel international, acesta situandu-se in prezent la circa 15-20% din normalul acestei perioade, iar in aceste conditii, traficul pe aeroporturile din Bucuresti cunoaste un trend descendent similar."In acest context, CN Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a analizat posibilitatile de operare la Aeroportul Henri Coanda, cu o infrastructura de terminal adaptata valorilor actuale de trafic. Masurile au in vedere atat eficientizarea activitatii aeroportuare prin exploatarea rationala a resurselor disponibile, cat si imbunatatirea calitatii serviciilor oferite pasagerilor si a cresterii sigurantei sanitare", se arata in comunicat.Masurile vor intra in vigoare incepand cu data de 12 februarie, incepand cu ora 08.00 si se vor mentine pana la inregistrarea unei cresteri semnificative a numarului de pasageri si de miscari aeronave.