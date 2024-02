Saga impozitului pe profitul reinvestit

Executivul pregateste pentru partea a doua a anului un nou set de masuri anticriza, printre care se regaseste si eliminarea impozitului pe profitul reinvestit.

In timp ce Constantin Nita, ministrul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, sustine ca noul set de masuri ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie, colegul sau de la Finante, Gheorghe Pogea, nu stie de la ce data din semestrul al II-lea ar putea fi eliminat impozitul pe profitul reinvestit, deoarece inca nu s-a discutat in Guvern despre acest lucru.

"Nu pot sa avansez o anumita data. Trebuie sa aiba loc discutii in Guvern a caror durata nu o pot estima", preciza in urma cu cateva zile Gheorghe Pogea.

Initial, scutirea de la plata impozitului pe profit pentru firmele care reinvestesc castigurile trebuia sa se realizeze inca din luna februarie. Din dorinta de a nu se pierde o sursa importanta de venit pentru bugetul tarii, aceasta facilitate fiscala a fost amanata pentru inceputul anului viitor, cu amendamentul ca se va aplica numai pentru "anumite activitati", potrivit Programului de Convergenta elaborat de Cabinetul Emil Boc in primul trimestru din 2009.

Nemultumirile starnite de amanarea cu aproximativ un an de zile a acestei masuri l-au facut repede pe Gheorghe Pogea sa promita, cam pe la inceputul lunii aprilie, ca impozitul pe profit ar putea fi redus, din semestrul al doilea al acestui an, in cazul in care castigul este reinvestit.

Dupa aparitia "semnelor de imbunatatire economica", evocate in repetate randuri de primul-ministru in ultimele doua saptamani, reprezentantii Guvernului au anuntat eliminarea impozitului pe profitul reinvestit ca pe o masura de contrabalansare a impozitului forfetar si nu ca pe o indeplinire a programului de guvernare PDL-PSD.

"Se lucreaza la modificarea Codului Fiscal, astfel ca de la 1 iulie va intra si masura neimpozitarii profitului reinvestit. Aceasta masura va compensa anumite masuri adoptate care nu au multumit mediul de afaceri", a declarat ministrul social-democrat al IMM-urilor, Constantin Nita, citat de Ziarul Financiar.

Altfel spus, o masura care ar fi trebuit sa incurajeze investitiile in economie s-a transformat intr-o masura prin care se incerca "combaterea" efectelor negative ale introducerii, de catre acelasi Guvern, a impozitului forfetar.

Daca s-ar fi aplicat din primul trimestru, firmele ar fi avut de castigat de pe urma acestei masuri aproximativ 700 milioane de lei, aproape dublu decat s-a estimat ca va incasa statul de pe urma impozitului minim. Amanarea eliminarii impozitului pe profitul reinvestit pentru 1 iulie a diminuat impactul masuri de peste 10 ori.

Tot ministrul IMM-urilor a precizat recent ca, in functie de evolutia economiei nationale, in partea a doua a anului Guvernul ar putea renunta la impozitul minim. Daca nu va mai exista impozit minim, atunci intrebarea care se pune este ce se va intampla cu masura de eliminarea a impozitului pe profitul reinvestit, din moment ce nu va mai avea ce "compensa"?

