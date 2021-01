ANALIZA Cum au explodat salariile la stat din 2016 pana in prezent: comparatia pe ani. Haul care s-a cascat intre privati si bugetari

Scumpirile vin ca un tavalug peste noi

Cate sectoare private au salarii mai mari decat cele de la stat

- Extractia petrolului brut si a gazelor natural

- Activitati de servicii anexe extractiei

- Fabricarea produselor din tutun

- Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

- Activitati de editare

- Activitati de servicii in tehnologia informatiei;

- Activitati de servicii informatice

- Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

- Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale).

Salariile de la stat, duble sau triple fata de unele sectoare private

Inghetarea salariilor in sectorul public vine mult prea tarziu acum, considera unii economisti, in conditiile in care economia Romaniei este pe cale sa fie ingropata in datorii si imprumuturi pe care cu greu le va putea returna in urmatorii ani.Salariul mediu pe economie de abia anul acesta a ajuns sa depaseasca salariul mediu care se dadea in administratia publica in 2016.Daca va intrebati cum s-a ajuns aici, haideti sa vedem au evoluat salariile in administratia publica si cum au mers cele din diferite ramuri private ale economiei., in crestere cu aproape 300 de lei fata de octombrie 2016, cand era 2.108 lei. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (6.054 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.415 lei), potrivit datelor INS.Luat pe segmente, in administratia publica si aparare, salariul mediu net era de 3.021 de lei in octombrie 2016, adica cu aproape 1.000 de lei pentru media economiei, si urma sa ajunga la 3.848 de lei, un an mai tarziu, in octombrie 2017. In schimb, patru ani mai tarziu, in octombrie 2020, salariul in administratia publica ajunsese la 5.098 de lei, adica cu 60% mai mare decat in urma cu patru ani.Per total, in economie, salariul mediu net s-a majorat pana la 3.343 de lei, in octombrie 2020, fata de 2.108 lei, in aceeasi luna din 2016, adica o majorare de 40%.Trecand peste aceste comparatii de procente, este clar ca nu putem face paralela echitabila intre salariul din administratia publica, unde se sare de 5.000 de lei, si cel de pe toata economia, unde de abia daca depaseste 3.300 de lei (si unde este inclus si salariul din administratia publica, fapt care mai ridica putin salariul mediu pe intreaga economie).Sa nu uitam si faptul ca la stat se mai acorda si niste vouchere de vacanta de 1.450 de lei in fiecare an, acest trend incepand in urma cu cativa ani.Din cauza infamei OUG 114/2018, preturile la mai multe servicii esentiale s-au majorat pentru toata lumea, de asemenea, un rol important in scumpiri au avut si accizele si restul taxelor majorate la componente din economie precum energia electrica, combustibili si altele.Iar acum, in prag de an nou, suntem anuntati ca vine un nou val de scumpiri care porneste de la aceleasi accize si taxe.Din cele 96 de CAEN-uri prin care INS categoriseste sectoarele din economia Romaniei, numai noua depasesc ca medie, salariul care se ofera in sectorul administratiei publice. Din asta rezulta ca salariile platite celor de la stat se afla in top 10 cele mai bine platite sectoare din Romania. Cu toate acestea, productivitatea este aspru pusa la indoiala.Acestea sunt:Pe de alta parte, dupa cum se poate vedea si in tabelul de mai jos, salariile din administratia publica sunt de doua sau de trei ori mai mari decat unele dintre cele mai incercate sectoare ale economiei din Romania.In timp ce, anul acesta, sectorul Horeca a fost unul dintre cele mai grav afectate de pandemie, salariile aici sunt, in prezent de doua ori mai mici decat erau salariile la stat in 2016 si de 3 ori mai mici fata de cat este acum un salariu in administratia publica. Fata de agricultura , salariile de la stat sunt mai mult decat duble, la fel si fata de industria textila sau cea alimentara.