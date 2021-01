Cat castiga un bugetar si cu cat este platit un angajat la privat. Pe ce isi cheltuiesc cel mai mult banii romanii

Cum isi cheltuie banii cele mai sarace categorii de romani

Salariat - 2.585 lei

Agricultor - 691 lei

Somer - 836 lei

Pensionar - 1.497

Ce cheltuieli are fiecare grupa sociala din Romania

Cum cheltuie banii o gospodarie in Romania

Astfel, o gospodarie inregistra un venit de (ne referim doar la veniturile banesti, nu si cele in natura) 4.961 de lei, in timp ce, pe luna septembrie, un bugetar din administratia publica castiga 5.054 de lei. Daca ducem putin mai departe comparatia, o persoana dintr-o gospodarie romaneasca castiga 1.934 de lei, adica de peste 2,5 ori mai putin decat un bugetar. Cu toate acestea, scopul materialul este de a vedea cum se descurca un roman care este pensionar, salariat, somer sau agricultor cu banii pe care-i castiga in fiecare luna.Ca o paranteza, dupa ce ca banii sunt putini, in unele cazuri majoritatea acestora se duc pe taxe si impozite, dar mai important, independent de darile la stat, romanii au a treia mare cheltuiala lunara, dupa mancare si intretinere, bautura si tutunul, in detrimental altor cheltuieli esentiale pentru un trai mai bun."Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (68,9% din veniturile totale ale gospodariilor). La formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (18,9%), veniturile din activitati neagricole independente (2,1%), veniturile din agricultura (1,9%), cele din proprietate si vanzarea de active din patrimoniul gospodariei (1,1%), precum si veniturile in natura (6,4%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,3%)", se arata in statisticile INS.In cazul unuicheltuielile banesti se ridica 2.166 lei. Dintre acestia 328 de lei se duc pe alimente si bauturi, 487 lei se cheltuiesc pe marfuri nealimentare si 278 de lei se duc pe plata serviciilor.Grosul banilor se indreapta spre impozite, contributii si taxe - 44,7%, adica 1.003 lei din toti banii ajung inapoi la stat.In cazul unui, cheltuielile banesti totalizeaza 68,4% din totalul cheltuielilor, adica 612 lei, iar in conditiile in care banii cash care-i intra acestuia in casa sunt 691 de lei, nu prea-i mai raman multi de cheltuit.Din cei 612 lei, 174.5 lei se duc pe mancare si bautura, 232 de lei merg spre cumpararea marfurilor nealimentare, in timp ce 95 de lei, pentru servicii. Impozitele, contributiile, cotizatiile si alte taxe, nu-i "musca" decat 55 de lei din venituri.Cheltuielile banesti ale unuise ridica la 817 lei. Dintre acestia, peste un sfert, adica 241 de lei se duc pe bautura si mancare, acesta fiind si cel mai mare procent cheltuit pentru aceasta categorie de consum. Alti 214 lei se duc catre cumpararea de marfuri nealimentare, iar 147 pentru plata serviciilor, in timp ce 184 lei ajung la impozite si taxe.In cazul unui, cheltuielile banesti se ridica la 1.244 de lei. Din acestia, 300 de lei merg pe alimente si bautura, 412 lei, spre marfuri nealimentare, 242 lei, catre plata serviciilor, iar alti 200 catre plata taxelor si impozitelor.Toate cheltuieluile banesti exprimate mai sus sunt pe persoana, in functie de categoria sociala. Iar, mai jos, vom vedea cum se transpun toate cheltuielile pentru o intreaga gospodarie.Potrivit INS, o gospodarie din Romania are cheltuieli lunare de 4.444 de lei, din care cheltuieli de consum in valoare de 2680,12 lei. La acestea se mai adauga si cheltuieli pentru investitii de 32,7 lei. Cheltuielile de productie se ridica la 98 de lei, in timp ce peste 1500 de lei se duc la impozite, contributii si altele.Revenind la cheltuielile de consum (2680,12 lei) acestea se impart si ele pe categorii.Astfel ca, 898 de lei (33,5%) se duc pe produse alimentare si bauturi nealcoolice, in timp ce pe 390 de lei se cheltuiesc pe locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili.Acestea sunt cele mai mari cheltuieli pe care le suporta o gospodarie. De aici urmeaza partea negativa.Din totalul cheltuielilor unei gospodarii, a treia mare cheltuiala este pentru bauturi alcoolice si tutun unde se cheltuiesc 230 de lei (8,6%). Astfel ca romanii aleg sa cheltuiasca mai mult pe vicii decat pentru incaltaminte si imbracaminte, sanatate, educatie, ingrijire personala si altele, dupa cum puteti vedea mai jos: