Sinecurile de la ANRE. Fabuloasele salarii ale politrucilor care "s-au jucat" cu preturile la energie electrica si la gaze

Mircea Man - vicepresedinte ANRE

Zoltan Nagy Bege - vicepresedinte ANRE

CITESTE SI:

"In problema liberalizarii preturilor la energie electrica autoritatile responsabile isi merita criticile pentru lipsa de actiune pe partea de informare, comunicare, monitorizare. Altfel, conceptul de furnizor de ultima instanta este corect aplicat. In acelasi timp este de subliniat diferenta intre modul in care unii furnizori au tratat milioane de consumatori mosteniti pentru ca firme din acelasi grup fac si distributie. (...) ANRE a aratat, din pacate, un profund dezinteres fata de acest subiect atat de important", scrie Razvan Nicolescu , expert pe probleme de energie, in doua dintre postarile sale de pe Facebook Autoritatea Nationala pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) are la conducere oameni care sunt cunoscuti mai mult pentru veleitatile politice decat pentru competentele in domeniul energiei. Cu toate acestea, presedintele si cei doi vicepresedinti au salarii anuale de sute de mii de lei. Unele numiri pentru aceste posturi sunt politice si evidente avand in vedere trecutul celor care le ocupa acum.Pentru cei care nu ati auzit de el, Mircea Man este deputat cu state vechi, acesta avand 5 mandate de ales. In 2017 "a iesit din politica" si s-a angajat pe un post de director la ANRE, iar la jumatatea anului acesta, Man a devenit vicepresedinte ANRE, dupa ce comisiile de industrii ale Senatului si Camerei Deputatilor si cea de energie de la Camera, au decis acest lucru intr-o sedinta comuna online.Pentru postul de vicepresedinte erau propusi trei candati, unul de la PNL , Mircea Man si doi de la PSD Valeriu Steriu si Marian Neacsu In declaratia de avere semnata chiar pe 24 iunie 2020, adica la o zi, dupa ce a fost numit, Mircea Man spune ca a castigat din salariul de director 240.000 de lei, adica o medie de 20.000 de lei pe luna. Nu stim cat castiga din pozitia de vicepresedinte al ANRE, dar ne putem da seama din salariul celuilalt vicepresedinte."Mircea Man, ales vicepresedinte ANRE din partea PNL, a avut 5 mandate de deputat, insa a reprezentat doar un an partidul care l-a nominalizat. In rest, a fost alesul FSN si PD-L. Intre 1993 si 2000 a lucrat in sectorul gazelor in Maramures, iar dupa ce nu a mai fost deputat, in 2017, s-a angajat la ANRE. Din pacate, experienta in domeniul energetic pentru a avea vreo speranta de reformare a ANRE nu-l recomanda precum il recomanda traseismul. Man si-a intrebuintat mandatele fiind activ (in mod subtil, caci a avut jenant de putine luari de cuvant in plen) in domeniul agriculturii, nu al energiei. In CV-ul sau de concurs mai scrie domnul Man ca stie sa joace tenis si oina, probabil aceste calitati l-au recomandat pentru postul in ANRE", scria deputatul USR , Cristina Pruna, pe 24 iunie 2020, intr-o postare pe Facebook.Ce de-al doilea vicepresedinte al ANRE, Zoltan Nagy Bege , a castigat in 2018 de la ANRE, 544.000 de lei, iar in 2019, veniturile acestuia din salariul de vicepresedinte s-au ridicat la putin peste 600.000 de lei, adica un salariu mediu de 50.000 de lei pe luna.La un simplu calcul, comparand cu salariul minim net actual (1.346 lei), putem spune ca in 2019, in fiecare luna, vicepresedintele ANRE castiga peste 37 de salarii minime nete sau vreo 15 salarii medii pe economie. Deci intr-un an, s-a bucurat de echivalentul a aproape 450 de salarii minime pe economie.Zoltan Nagy Bege este in ANRE de aproape 14 ani, de-a lungul timpului ocupand mai multe functii, pana cand a ajuns, in 2017, vicepresedinte.Chirita a ajuns in postul de presedinte al ANRE pe linie politica, acesta fiind inainte deputat PSD. Electrician in anii 80-90, Chirita a avansat prin diferite sindicate pana cand in anii 2000 a intrat in PSD.De acolo si-a continuat ascensiunea. Intre 2000 si 2004 a fost deputat, apoi urmatorii 4 ani i-a petrecut ca vicepresedinte la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, din decembrie 2008 a revenit in pozitia de deputat de unde a si plecat ca presedinte ANRE, pe la finele lui 2017.Ca presedinte al ANRE, in 2019, Dumitru Chirita a castigat intr-un an 681.000 de lei, in medie, un salariu lunar de 57.000 de lei, adica, intr-un an a adunat vreo 505 salarii minime pe economie, numai din aceasta functie.