ANALIZA Cu ce salarii s-au ales romanii dupa un an de pandemie. Bugetarii, din nou favorizati

Bugetarii, din nou favoritii statului

Salarii mai mici fata de luna martie

"Evolutia salariului mediu net pe economie reprezinta o fotografie a economiei reale si a discrepantelor tot mai adanci intre diversele sectoare de activitate. In anul pandemiei, IT-ul, sectorul medical si serviciile financiare s-au aflat printre castigatori, in timp ce HORECA, sectoarele conexe si industria de prelucrare au inregistrat scaderi semnificative, adancind si mai mult prapastia castigului salarial", a declarat Adrian Negrescu.Ideea de crestere unitara a nivelului de trai a devenit, astfel, doar un concept, o lozinca pe hartie, intr-o economie in care supravietuirea a fost si ramane cuvantul de ordine in anul pandemiei."Statistica mai arata un lucru relevant - discrepanta tot mai mare dintre sectorul public si cel privat. In timp ce marea majoritate a angajatilor din sectorul privat s-a confruntat cu disponibilizari si reduceri de salarii, in sectorul public, protectia sociala a functionat ireprosabil", a declarat economistul.Potrivit lui, statul le-a asigurat angajatilor sai salariile, primele, sporurile si bonurile de vacanta, dovedind inca o data, daca mai era nevoie, ca politicienii sunt mai preocupati sa-si protejeze angajatii din sectorul bugetar, un bazin electoral pe care l-au favorizat intotdeauna."In tot acest timp, cei care au "ghinionul" sa nu fi prins un loc de munca la stat sunt sufocati de taxe pe munca, dovada statistica care arata ca avem cele mai mari taxe pe salariul minim, raportate la venit, din UE", a constatat Negrescu.Dupa cum spunea si analistul economic, in timp ce unele domenii de activitate s-au chinuit sa supravietuiasca crizei economice date de pandemie, angajatii de la stat au fost protejati, chiar si impotriva inflatiei, pentru ca acestia s-au bucurat si de o crestere a salariilor.In conditiile in care salariul mediu net este de 3.561 de lei, in administratie publica si aparare sau asigurari sociale din domeniul public salariul in luna aprilie 2021 ajunsese la 5.065 de lei, cu peste 50% peste media pietei.Iar daca-l comparam cu industrii precum cea a restaurantelor si hotelurilor sau a industria mobilei, in momentul de fata, un angajat la stat este platit de aproape 3 ori mai bine. In hoteluri si restaurante, in aprilie, anul trecut, in mijlocul starii de urgenta, salariile le scazusera angajatilor la minimumul pe economie, 1.340 de lei, iar anul acesta a urcat la 1.790 de lei, dupa ce au inceput sa apara primele vaccinuri si chiar semne de relaxare.Putin mai sus de cei din horeca, sunt angajatii din industria pentru fabricarea articolelor de imbracaminte, care anul trecut erau platiti cu 1.618 lei pe luna, iar acum le-a crescut salariul pana la 1.901 lei.Doua treimi din sectoarele economice din Romania au salariul mai mic decat media salariului net pe tara, aceasta fiind ridicata de industrii ultraperformante precum IT-ul, sectorul petrolier, financiar, prelucrarea tutunului si cel de stat.Potrivit INS, in aprilie al acestui an, bugetarii au stat mai prost cu salariul pentru ca nu au mai avut atat de multa activitate."In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (-7,8% ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare), respectiv in administratie publica (-0,7%). In sanatate si asistenta sociala, castigul salarial mediu net a crescut usor comparativ cu luna precedenta (+0,4%)", se arata in raportul INS.Cu toate acestea, in ultimul an salariile angajatilor din administratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public, a crescut de la 4.935 de lei pana la 5.065 de lei. Si asta in conditiile in care salariile le-au scazut fata de luna martie cu 34 de lei.