Cat castiga politistii locali din Capitala. Sefimea ridica lunar salarii de peste 10.000 de lei

Salariile politistilor din Sectorul 1

La finalul anului 2020, Guvernul Citu a adoptat o ordonanta de urgenta prin care salariile si sporurile bugetarilor au fost inghetate la nivelul din 2020. De atunci, politistii au declansat o serie de proteste, cerand salarizare echitabila.Directorul general din Politia Locala a Municipiului Bucuresti are un salariu lunar de 18.148 de lei, brut, ceea ce inseamna ca in mana ia 10.616 lei, suma in care intra si sporul de vechime. Adjunctul sau castiga lunar 17.687 de lei, brut, adica 10.346 de lei, net.Directorul executiv din Politia Locala a Capitalei are un salariu de baza tot de 17.687 de lei, brut, ca directorul general adjunct. O leafa mai mica incaseaza directorul executiv ajunct, 16.917 lei, brut, adica 9.896 de lei, in mana.Seful de serviciu primeste, net, putin peste 8.000 de lei, iar seful de birou ridica circa 7.700 de lei. Un auditor, in functie de grad, castiga de la 4.500 de lei la 6.800 de lei, conform grilei de salarizare Un politist local, cu studii superioare si grad superior, ia 4.794 de lei. Un referent si un politist local cu studii medii pot castiga de la 2.097 de lei, ca asistent, la 2.700 de lei, daca are grad principal si 3.300 de lei, daca are grad superior.La Politia Locala Sector 1, salariile sunt mai mici. Directorul general castiga circa 8.000 de lei, lunar, iar directorul general adjunct ia putin peste 7.500 de lei. Directorul executiv obtine, la final de luna, aproape 7.000 de lei, iar directorul executiv adjunct ridica putin peste 6.500 de lei. Un sef de serviciu ia 6.060 de lei, iar un sef de birou ia pana in 6.000 de lei, potrivit grilei de salarizare din septembrie 2020 , publicata pe site-ul institutiei.Un politist local cu gradul superior poate castiga de la 4.000 la 5.000 de lei, in functie de gradatie. Leafa unui politist cu gradul principal incepe de la 3.600 de lei si ajunge pana la 4.500 de lei. Gradul de asistent ii aduce unui politist o leafa care variaza intre 3.400 si 4.200 de lei.Un politist local cu studii medii poate obtine, la final de luna, in mana, de la 2.330 de lei la 4.000 de lei, in functie de gradatie.Vechimea de munca este identificata prin gradatia corespunzatoare fiecarui angajat. O experienta de munca de la trei la cinci ani iti aduce gradatia 1, una de la cinci la zece ani, gradatia 2, iar una de la 10 la 15 ani, gradatia 3. A patra gradatie vine cu o vechime de 10 pana la 15 ani. La peste 20 de ani de munca, angajatii din sistemul public primesc gradatia 5.Polististii locali au intrat in atentia publica dupa ce au fost implicati in mai multe scandaluri. Spre exemplu, in Sectorul 1, actualul primar Clotilde Armand acuza, in timp ce candida pentru functie la alegerile din septembrie 2020, ca a fost filata de Politia Locala la protestele anticoruptie din februarie 2017 din Piata Victoriei. Ea a decis sa depuna plangere la DNA pe numele fostului edil, Daniel Tudorache. La Iasi, fostul primar Gheorghe Nechita le-a cerut polistilor sa o urmareasca pe amanta sa. Nichita a fost condamnat marti de tribunalul local, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare. El a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras. Nechita este acum in inchisoare, dupa ce a fost condamnat in alta speta.