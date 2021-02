Topul salariilor si sporurilor din infrastructura. Cat castiga angajatii de la CFR, Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri

Salariile de la CFR Calatori

Sporurile de la CFR

Salariile din Compania de Drumuri

Cati bani castiga angajatii de la Ministerul Transporturilor

Salariile brute ale bugetarilor au crescut cu 25% de la 1 ianuarie 2018. Anul acesta, singura crestere salariala este cea a venitului minim brut pe tara, la 2.300 de lei. In schimb, nu se anunta nicio alta majorare pentru angajatii de la stat , iar premierul Florin Citu a anuntat inghetarea veniturilor, pe fondul pandemiei de coronavirus.Ziare.com publica salariile bugetarilor angajati la o parte din companiile de stat , precum si sporurile pe care le castiga acestia.Directorul general adjunct din CFR Calatori incaseaza, brut, 13.766 de lei, ceea ce inseamna ca in mana ia circa 8.000 de lei. Directorul adjunct are un salariu mai mic, de 6.421 de lei. Bani mai multi castiga seful oficiului juridic si revizorul general, cate 7.600 de lei, lunar.Consultantii in informatica si expertii economisti iau 5.247 de lei. Inginerii, economistii, psihologii, specialistii in resurse umane, expertii in achizitii publice, consilierii juridici, asistentii directorilor si instructorii centrali au un salariu de 4.108 lei.Contabilul sef, seful de divizie si seful de serviciu au venituri similare, de circa 5.300 de lei. Un sef de revizie vagoane castiga cat un sef de depou si unul de statie, circa 4.160 de lei, in mana. Adjunctii lor ridica, pe luna, 3.400 de lei.Salarii mici au dispecerii de circulatie (2.544 de lei), maistri (2.348 de lei), subinginerii (2.081 de lei) si functionarii (1.538 de lei), potrivit contractului colectiv de munca din 2019. Angajatii pot primi un spor de vechime , de 12-25% din salariul de baza, un spor pentru conditii grele de munca feroviara, in procent de 3-8 la suta din salariul de baza si un spor pentru conditii nocive de lucru, in procent de 10 la suta din salariul minim garantat in plata pentru orele de lucru lucrate in conditii vatamatoare.Salariatii mai pot primi un spor de 10-15% din salariul de baza pentru conditii periculoase, un spor pentru orele lucrate in timpul noptii, intre orele 22 si 6, de 25 la suta din salariul de baza si unul pentru lucru sistematic peste programul de munca, care variaza intre 5 si 25 la suta din salariul de baza.Lista mai include un spor pentru ore suplimentare, unul pentru conducerea formatiei de lucru (10% din salariul de baza) si unul pentru activitatea de control ultrasonic (10%) pentru cei care au absolvit cursul de instruire si au fost autorizati in specialitatea Control Ultrasonic Nedistructiv si lucreaza in domeniu.Mecanicii de locomotiva care lucreaza fara mecanic de ajutor mai pot primi un spor pentru conducerea simplificata, in procent de 50% din salariul de baza brut minim aferent functiei.Directorul general adjunct, directorii regionali si consilierii directorilor generali incaseaza pana la 10.919 lei. Directorii departamentelor economice, tehnice si cei din cadrul directiilor regionale de drumuri si poduri au venituri de 8.500 de lei. Sefii de departamente si cei de sectie iau si ei, lunar, 7.400 de lei.Inginerii, economistii, chimistii, geologii si topografii castiga de la 3.300 de lei pana la 6.394 de lei. Programatorii, specialistii in resurse umane, arheologii si cartografii obtin si ei venituri similare.Subinginerii, operatorii de dispecer si expertii in securitatea si sanatatea in munca iau, lunar, de la 3.200 de lei la 5.100 de lei. Controlorii de trafic si casierii pot avea un venit de pana la 4.000 de lei. Magazinerii, functionarii, arhivarii si laborantii castiga mai putini bani, aproape 3.000 de lei.Masinistii si macaragii iau pana la 3.200 de lei lunar de la Compania de Drumuri, iar muncitorii nacalificati, ingrijitorii si paznicii ridica de la angajator pana la 3.107 lei, conform grilei de salarizare Ministrul Transporturilor castiga 26.161 de lei pe luna, in timp ce un director general ia circa 11.500 de lei, un secretar general ridica 10.659 de lei, cam cat un sef de serviciu si un manager public superior. Un secretar de stat obtine circa 9.700 de lei.Directorii de cabinet castiga circa 5.300 de lei. Consilierii personali ridica 7.600 de lei, in timp ce consilierii superiori au un salariu lunar de 8.000 de lei, iar consilierii principali iau 5.600 de lei. Asistentii consilierilor au in jur de 3.000 de lei.Salariul soferilor variaza intre 1.244 de lei si 2.569 de lei. Magazinerii iau 2.795 de lei, functionarii, 2.192 de lei, iar casierii, 2.280 de lei, potrivit grilei de salarizare din decembrie 2020 publicata de Ministerul Transporturilor.