Ce salariu fabulos trebuie sa ai, la 45 de ani, pentru o pensie privata obligatorie de 2.000 de lei

Iar pentru o pensie privata de 2.000 de lei garantata pentru o perioada de 20 de ani, va trebui ca barbat la 45 de ani sa ai un salariu brut de 35.000 de lei.Am luat in calcul faptul ca deja ai in cont o suma de 10.000 de lei, iar anul estimat de pensionare va fi 2041. Cotizatia ta lunara din cei 35.000 de lei va fi de 1.312 lei, iar pana la iesirea la pensie tu deja ai cumulat undeva la aproape 500.000 de lei. Dar daca deja ai un astfel de salariu, pensia privata obligatorie reprezinta maruntisul din ceea ce vei primi la batranete.In acest calcul s-a luat si un randament al fondului de pensii de 4% pe an. Cu cat acest randament creste cu atat si salariul pe care-l avem ar trebui sa scada.Mergand pe acest fir al logicii, daca punem un randament anual de 5%, atunci salariul brut ar putea fi linistit de 30.000 de lei pe luna, iar cotizatia noastra lunara s-ar duce la doar 1.125 de lei.Mai crestem putin randamentul si ajungem la 6%, atunci salariul mai scade cu 3.000 de lei pe luna, adica de 27.000 de lei pe luna. In cazul unui randament al fondului de administrare de 8%, atunci salariul tau lunar vrut va trebui sa fie de minim 20.000 de lei, pentru a te putea incadra la o pensie de 2.000 de lei pe 20 de ani.Spunem asta pentru ca, dupa calculele economistilor, daca nu se schimba nimic in sistemul de pensii de stat, la pensionare vei ajunge sa ai o remuneratie de 32% din ultimul salariu . Iar in cazul nostru, pensia de la stat ar fi de cateva ori mai mare decat cea pe care va va fi oferita prins sistemul privat.In cazul unei femei de 45 de ani, care a economisit pana acum tot 10.000 de lei, salariul brut va trebui sa fie de 40.000 de lei pe luna pentru a ajunge sa aiba o pensie privata obligatorie de 2.000 de lei timp de 20 de ani.Salariul si respectiv cotizatia sunt mai mari pentru ca se presupune ca femeia va iesi la pensie cu doi ani mai devreme, adica in 2039. Cotizatia ei lunara din salariul brut este de 1.500 de lei, iar in cei 18 ani pe care-i mai are pana la pensie ar strange 482.000 de lei.Daca randamentul fondului de pensii ar fi de 6% pe an, atunci salariul unei femei de 45 de ani, nu ar mai trebui sa fie 40.000 de lei, ci doar 32.000 de lei, astfel ca, lunar va trebui sa cotizeze 1200 de lei. Daca in schimb, optati pentru o pensie privata doar pentru 10 ani dupa ce isiti la pensie, atunci salariul brut pentru a acoperi aceasta perioada cu o pensie de 2.000 de lei, ar trebui sa fie de doar 15.000 de lei.Revenind la perioada de pensie de 20 de ani, la un randament de 8% al fondului, salariul brut pe care ar trebui sa-l aveti ca femeie este de 25.000 de lei pe luna. Iar cotizatia lunara s-ar ridica undeva la 950 de lei.Trebuie sa mentionam ca toate aceste calcule sunt doar unele orientative, ele variind in functie de conditiile pietei, de evolutia economiei, de investitiile pe care le fac fondurile,de comisioanele pe care le practica administratorii de fonduri si de multi alti factori.