Salariul mediu brut din Romania a crescut cu 38 de lei in luna octombrie

Cresterea raportata in perioada de referinta s-a datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu sau pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, INS mentioneaza ca majorarile au avut la baza activitatea anumitor agenti economici, realizarile de productie sau incasarile mai mari (in functie de contracte/proiecte), precum si disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie din unele activitati economice.Potrivit sursei citate, cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat, in octombrie, dupa cum urmeaza: cu 7%, in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice; intre 3% si 5% in extractia minereurilor metalifere, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor.De asemenea, au fost inregistrate majorari intre 1,5% si 3% in silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produselor textile, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, activitati de editare, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea de mobila, tranzactii imobiliare, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), fabricarea hartiei si a produselor din hartie, fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a, activitati profesionale, stiintifice si tehnice, tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor), industria metalurgica.Pe de alta parte, scaderi semnificative ale castigului salarial mediu net s-au consemnat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului - cu 21,7%, in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (-16,1%), respectiv in transporturi aeriene (-14,7%).Totodata, au fost inregistrate diminuari intre 3,5% si 5,5% in alte activitati extractive, captarea, tratarea si distributia apei, transporturi pe apa, respectiv intre 1,5% si 2,5% in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, fabricarea altor mijloace de transport, hoteluri si restaurante, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, fabricarea substantelor si a produselor chimice.In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+3,2%, ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice), in administratie publica (+0,9%) si in sanatate si asistenta sociala (+0,1%).Statistica oficiala releva faptul ca, in octombrie 2020, comparativ cu aceeasi luna din 2019, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,3%, iar in raport cu evolutia preturilor de consum indicele castigului salarial real a fost 104,9%.Citeste si: Pretul petrolului creste la peste 50 de dolari barilul. Cea mai mare valoare din luna martie