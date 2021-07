Salariul mediu net a scazut in mai, pana la 3.492 lei. Carui fapt se datoreaza scaderea

Angajarile de personal cu castiguri salariale mai mici

Cele mai semnificative cresteri

Concret, castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, in luna mai 2021, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in aprilie, ca urmare a acordarii in lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite, de fidelitate ori pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, in unele activitati economice.Datele INS releva faptul ca scaderi semnificative ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii) - cu 21%, in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), telecomunicatii, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii (intre 14% si 16%) si in extractia minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, industria metalurgica, activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun (intre 5,5% si 8,5%).De asemenea, diminuari ale salariului mediu intre 3,5% si 5% s-au consemnat in alte activitati extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii), transporturi pe apa, fabricarea bauturilor.Pe de alta parte, cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net au fost inregistrate in extractia carbunelui superior si inferior, respectiv in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (+14,5%), in activitati de servicii anexe extractiei, transporturi aeriene, hoteluri si restaurante (intre 3,5% si 6,5%), in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta (cu exceptia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite), transporturi terestre si transporturi prin conducte, activitati de spectacole, culturale si recreative, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activitati si servicii de decontaminare) - intre 1% si 2,5%.In sectorul bugetar, in luna mai a acestui an, s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+5,3% ca urmare a platii cu ora a cadrelor didactice), respectiv in administratie publica (+0,1%).Totodata, in sanatate si asistenta sociala, castigul salarial mediu net a scazut cu 0,8%, raportat la perioada de referinta.