ANALIZA Saracii din Romania au devenit si mai saraci in 2020. Cum a evoluat salariul mediu net pe diverse ramuri ale economiei

Salarii sub 2.000 de lei

Salarii peste 2.000 de lei

Cei mai bine platiti angajati in octombrie 2020

Salarii in administratia publica

Astfel, angajatii cel mai prost platiti din Romania lucreaza in sectorul "Hoteluri si restaurante". Acestia castigau in septembrie 2020 un salariu mediu de 1.753 de lei, in scadere cu 80 de lei fata de aceeasi luna din 2019. Iar in octombrie au ajuns sa castige cu 33 de lei mai putin decat in septembrie, salariul mediu ajungand la 1.720 de lei.Pandemia este cea care a subtiat atat de mult portofelele angajatilor din HoReCa, mai ales ca, aici, acesta tine si de sezonalitate. Acest lucru se vede si din faptul ca de-a lungul ultimului an, remuneratia cea mai consistenta a fost in decembrie, cand a ajuns la 1.928 de lei.Tot la un salariu sub 2.000 de lei se afla si cei din sectorul de fabricare a articolelor de imbracaminte, unde angajatii din domeniu castigau, in septembrie 2020, 1.887 de lei. Acesta s-a majorat fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 125 de lei, atunci fiind 1.762 de lei. Cu toate acestea, fata de septembrie, salariul mediu in aceasta industrie s-a diminuat cu 17 lei.La salariile de peste 2.000 de lei, cel mai joasa remuneratie este in "Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor", unde, in septembrie, se plateau 2.097 de lei. Acesta a crescut fata de anul trecut cu 93 de lei, atunci fiind 2.004 lei. In octombrie, fata de septembrie salariul mediu net pe aceasta industrie s-a majorat cu 32 de lei.Fabricarea de mobila este sectorul unde salariile concureaza pentru ultimul loc cu cele din sectorul anterior mentionat. Aici, septembrie le-a adus lucratorilor o remuneratie de 2.179 de lei, in timp ce anul trecut erau platiti cu aproape 200 de lei mai putin, media fiind de 1.987 de lei. In octombrie fata de septembrie, salariul a mai crescut cu 54 de lei pana la 2.233 de lei.Salariatii din industria alimentara sunt cei ale caror salarii au scazut in ultimul an. Media de 2.221 de lei este printre cele mai mici din ultimele 13 luni in care INS a afisat salariile. Spre exemplu, cu un an in urma (septembrie 2019 - septembrie 2020) un angajat din aceasta industrie castiga 2.127 de lei, iar pe parcursul ultimul an, cea mai buna remuneratie a avut-o in luna decembrie: 2.298 de lei, dar si lunile de vara au fost ceva mai generoase cu acesti angajati.Per total, in octombrie, fata de luna precedenta, salariile au crescut cu 32 de lei.La polul opus se afla cei din "Extractia petrolului brut si a gazelor naturale" care in septembrie au castigat 7.451 de lei, cu peste 400 de lei mai mult fata de aceeasi luna din 2019, cand aveau in buzunar 7.018 lei.Luna septembrie a fost ceva mai speciala pentru ca de obicei, in aceasta perioada, angajatii primesc bonusuri pentru Ziua Petrolistului. Iar daca analizam evolutia remuneratiei de la o luna la alta, vom observa ca fata de septembrie, in octombrie salariul mediu net a scazut cu 1.200 de lei, pana la 6.251 de lei.Si cei care traiesc din fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului au fost bine remunerati. Aici, salariul in prima luna a toamnei a fost de 7.879 de lei, cu peste 1.000 de lei mai mare fata de septembrie 2019, cand acesta insuma 6.839 de lei.Pe de alta parte, in octombrie 2020, fata de luna trecuta, salariul meniu net s-a diminuat dramatic, cu peste 1.700 de lei, ajungand la 6.171 de lei.Tot peste 7.000 de lei au castigat si cei din IT. Aici, septembrie a venit cu salarii de 7.750 de lei, adica cu vreo 10% mai mari decat in septembrie trecut, cand valoarea salariului era de 7.108 lei. Pe de alta parte, octombrie a venit cu o scadere a veniturilor de 76 de lei, adica undeva la 1%, pana la 7.674 de lei.Administratia publica si apararea, dar si asigurarile sociale din sistemul public sunt domenii care au fost extrem de bine remunerate in ultimul an. Aici, pandemia nu prea s-a simtit, daca ne uitam la fluctuatia salariului pe ultimele 13 luni.In septembrie 2020, angajatii din domeniul acesta castigau 5.054 de lei, cu aproape 300 de lei mai mult decat aveau in urma cu un an, cand erau remunerati cu 4.769 de lei. Iar luna octombrie le-a mai adus o majorare de 44 de lei.