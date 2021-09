Florin Cîţu: "Salariul minim pe economie trebuie să crească" . Când vom avea o formulă clară în acest sens

Acesta a anunţat pe pagina sa de Facebook că până la finalul lunii octombrie va exista o formulă clară de calcul in acest sens.”Salariul minim pe economie trebuie să crească! Este concluzia şedinţei de astăzi pe care am avut-o cu reprezentanţii Consiliului Tripartit. Reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor susţin această măsură şi, prin urmare, am decis ca până la finalul lunii octombrie să avem o formulă clară pentru calcularea salariului minim”, a scris pe Facebook , premierul Florin Cîţu.Premierul apreciază că ”avem nevoie de o formulă predictibilă şi transparentă, astfel încât oamenii să ştie exact cu cât creşte salariul minim în fiecare an”.”Predictibilitatea e cheia”, a mai notat Florin Cîţu.Reprezentanţii Cartel Alfa au transmis că ”o creştere robustă a salariului minim anul acesta şi susţinută în următorii ani este nu doar necesară, dar şi pe deplin justificată”.