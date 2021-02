Saracia minerilor naste scenarii sinistre sau nerealizabile in capetele politicienilor

Banii minerilor, livrati in trei transe

Situatia minerilor, prilej de scandal politic

PSD "vrea sa ajute"

Citu se gandeste la mineriade

Mineritul este o industrie care moare, in schimb, Guvernul are un plan pentru minerii din Valea Jiului si vrea sa se foloseasca de Fondul pentru o tranzitie justa pentru a-i respecializa pe acestia. Potrivit ministrului Energiei, prezent la "Dialogurile Ziare.com", industria mineritului mai are cativa ani de trait si asta pentru ca nu se poate trece automat si imediat la un alt tip de energie."Nu putem vorbi de un faze out al carbunelui decat dupa ce vom vedea cum evolueaza tehnologiile neconventionale, care sa poata prelua o productie de energie electrica in banda si care sa asigure o stabilitate a sistemului energetic national. Nu vorbim de o inchidere in perioada imediat urmatoare a carbunelui pentru ca trebuie sa punem ceva in loc si nu putem pune energie regenerabila", a declarat Virgil Popescu , prezent la Dialogurile Ziare.com. Ministrul se gandeste chiar la o reprofesionizare a acestora si scoaterea lor din mine si bagarea lor in fabrici de panouri fotovoltaice."Vorbind de energie regenerabila, vorbim de panouri fotovoltaice, de ce sa importam panouri fotovoltaice si celule pentru ele si de ce sa nu facem pe Fondul pentru o tranzitie justa fabrici in aceste zone care sa poata prelua forta de munca? Vorbim de o reprofesionalizare a oamenilor din acele zone monoindustriale", a mai spus ministrul Energiei.Intre timp, minerii au ramas neplatiti de luni bune, iar acum "se bucura" de promisiunile care vin dinspre Putere.Cu toate acestea, Executivul de la Palatul Victoria va aloca bani pentru plata drepturilor salariale restante ale minerilor de la Compania Energetica Hunedoara, in trei transe."Vom aloca bani, in trei transe, pentru drepturile salariale restante, dupa cum urmeaza: plata salariilor pe trei luni, plata salariilor compensatorii pentru angajatii care intra in pensie si de asemenea pentru asigurarea transportului spre si de la locul de munca, precum si tichetele de masa. In acelasi timp, in prima transa vom acorda si bani pentru plata subventiei de caldura", a afirmat ministrul Muncii Raluca Turcan In zilele de 25 si 26 ale lunii curente minerii isi vor incasa drepturile salariale restante, dar si beneficiile restante precum tichetele de masa si banii de transport."Practic am agreat impreuna cu reprezentantii minerilor ca aceste plati in trei transe sa aiba marele avantaj ca in zilele de 25 si 26 minerii sa poata sa incaseze drepturile salariale restante si de asemenea o parte dintre beneficiile restante, cum sunt tichetele de masa si banii de transport. Un alt mare avantaj al acestei solutii identificate este ca toata Compania Energetica Hunedoara capata un ragaz de 3 luni prin care sa se reorganizeze si sa prezinte un plan de dezvoltare care sa asigure functionarea pe termen lung", a mentionat Raluca Turcan.Pe de alta partea, liderul Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , este de parere ca situatia de la Complexul Energetic Hunedoara este critica, din cauza greselilor vechilor guvernari PSD "Guvernul deja a adoptat o modificare a ordonantei de urgenta pentru a permite plata pe o perioada de trei luni a salariilor din fondurile de garantare. Practic, s-a permis sa se utilizeze bani din acest fond si pentru plata salariilor si pentru companiile aflate in insolventa", a explicat OrbanAcesta crede ca, la Complexul Energetic Hunedoara s-a ajuns intr-o situatie critica din cauza a doua greseli facute de vechile guvernari PSD."In primul rand, este vorba de faptul ca acolo nu a fost pus in practica un plan de restructurare, astfel incat sa se mentina toate activitatile viabile. Pe de alta parte, s-a aprobat un ajutor de stat care nu a fost acordat in conditiile reglementarilor existente la nivel european si Complexul Energetic Hunedoara este obligat sa returneze acest ajutor", a indicat Orban.Potrivit acestuia, compania este in insolventa din 2019, iar Guvernul a gasit o solutie temporara pentru plata salariilor.PSD vrea sa depuna amendamente la legea bugetului de stat pentru a le fi platite minerilor din Valea Jiului drepturile restante, a anuntat prim-vicepresedintele partidului, Sorin Grindeanu "Am discutat in Biroul Politic National si despre situatia din Valea Jiului. Am decis sa luam legatura cu colegii nostri europeni, pentru ca, din miliardele prevazute atat in Fondul pentru o tranzitie justa, cat si in Planul de rezilienta, sa se poata aloca fonduri pentru proiecte de dezvoltare economic", a spus Grindeanu.In paralel, social democratii vor depune amendamente la buget pentru a le plati minerilor drepturile restante."E normal intr-o tara europeana ca oamenii sa fie platiti la timp pentru munca lor", a declarat Grindeanu.Potrivit premierului, sunt multi politicieni care incearca sa profite de pe urma minerilor."Nu mi se pare normal ce se intampla, de aceea spun ca gasim solutii, ii inteleg, stiu ca trec printr-o situatie dificila, formula prin care incearca sa rezolve aceasta situatie nu mi se pare cea mai fericita, dar se pare ca sunt foarte multi politicieni care profita, asa cum au profitat si alti politicieni tot din aceeasi categorie in ultimii ani de pe urma acestei categorii sociale", a afirmat premierul.Acesta deja se gandeste la mineriade."Tineti minte ce s-a intamplat in anii '90. Eu pot sa spun doar atat romanilor si bucurestenilor, ca nu voi permite niciodata in Romania, in mandatul meu, sa se intample ce s-a intamplat in mandatul lui Iliescu si a altor socialisti. Nicio mineriada nu se va intampla in acest mandat", a declarat Citu.