"Saracul miliardar" Elon Musk nu mai este al doilea cel mai bogat om de pe planeta. Pe ce loc a coborat

Declaratiile lui Elon Musk i-au adus scaderea averii

Tesla nu prea are success nici in Europa

Potrivit Forbes.com, averea TechnoKing of Tesla se ridica miercuri, 19 mai, la 146,7 miliarde de dolari, cu 212 milioane mai mult fata de ziua de ieri. Cu toate acestea, Bernard Arnault se bucura de o avere de 182,4 miliarde de dolari si-i sufla in ceafa celui mai bogat om de pe planeta, Jeff Bezos, care nu are "decat" 187,5 miliarde de dolari.Elon Musk nu s-a bucurat prea mult de nici una dintre cele doua pozitii fruntase si asta din cauza declaratiilor pe care le-a tot dat in ultimele luni, declaratii care i-au atras mai multi inamici de top din lumea financiara.Detinatorul Space X trece printr-o perioada foarte grea acum mai ales dupa ce a anuntat ca Tesla a anuntat ca va suspenda platile cu Bitcoin pentru masinile sale electrice. Mai mult, acesta a intrat intr-un razboi al declaratiilor cu Bitcoinerii de talie mare din lume, tocmai pe acest motiv: ca Bitcoin utilizeaza prea multa energie poluanta pentru minare.Din aceste motive, in ultimele zile, Bitcoin a cunoscut o scadere drastica in valoare, iar astazi chiar s-a dus sub limita de 40.000 de dolari. Dar, cu toate acestea, nu numai moneda dominanta a fost afectata ci si restul monedelor digitale.Mai mult, actiunile Tesla au inceput sa scada de la ultimele declaratii pe care Elon Musk le-a sustinut in spatiul public, dar incet, incet, incep sa-si revina. In plus, foarte mult actionari ai Tesla considera ca ultimele sale declaratii reprezinta o distractie de la ceea ce reprezinta de fapt compania, potrivit CoinQuora.com. In acest sens, miliardarul Michael Burry a ajuns sa investeasca 534 de milioane de dolari impotriva Tesla. Mai precis, acesta a pariat ca actiunile acestei companii vor scadea si mai mult.De circa doi ani, Tesla se chinuie sa deschida cea mai mare fabrica de masini electrice din UE, in Germania, dar s-a tot lovit de birocratia acestei tari.Constructia fizica se apropie de finalizare, dar este posibil ca fabrica sa nu inceapa sa produca modelul Y pana in 2022, luni dupa o tinta initiala de 1 iulie - sau chiar mai tarziu, in asteptarea aprobarii de mediu din partea statului german.Mai mult, potrivit Forbes.com compania a trebuit sa elimine obuzele neexplodate din al Doilea Razboi Mondial de pe locul unde a pus fabrica. Se confrunta cu o opozitie dura din partea ecologistilor fata de taierea a sute de hectare de copaci si distrugerea habitatelor mai multor animale.Proiectul este, de asemenea, sub control pentru o posibila incalcare a legislatiei muncii in timpul constructiei si poate fi amendat pentru instalarea conductelor de canalizare fara permisiune.