Cum sunt vandute la suprapret de Black Friday gadgeturi depasite: iPhone 6S - "la oferta" cu 1.200 de lei

Sarbatoarea reducerilor pare mai mult, anul acesta, una a scumpirilor fortate si apoi reduse, daca ne uitam la preturile celor mai razvnite produse.La capitolul telefoane inteligente, magazinele online inca se mai chinuie sa vanda produse vechi de cel putin 5 ani, la preturi de peste 1.000 de lei. Asa este si cazul unui iPhone 6S, pe care cel mai mare magazin online incearca sa-l comercializeze la aproape 1.200 de lei. Este promovata si o reducere cu 16%. Pe de alta parte, la acelasi pret poate fi achizitionat un telefon de productie 2020 mult mai performant si adus la zi cu sistemele de operare.Din cauza cererii foarte mari de tablete si telefoane, daca ne uitam pe site-urile comparatoare de preturi de-a lungul ultimului an, vom observa ca gadgeturile cu specificatii slabe au avansat in pret cu o treapta. De exemplu, in cazul unei tablete de 1GB de RAM, de 8 inci si 16 GB memorie, care inainte de pandemie costa sub 200 de lei, acum a ajuns sa coste intre 200 si 300 de lei. La acest pret, inainte de martie 2020, gaseai o tableta de 2GB, poate memorie de 32 GB, cu un ecran de 8 GB. Tabletele pentru copii, care inainte nu costau mai mult de 250-300 de lei, acum se vand "reduse" de la 400 de lei, la cel putin 270 de lei.Laptopurile care vin cu configuratii de baza pentru functiile simple, scolare, acum nu se mai gasesc, sau, daca le vedem, sunt la oferte aproape de 2.000 de lei, in conditiile in care inainte nu erau vandute cu mai mult de 1.300 de lei. Aici vorbim de specificatii precum un ecran de 14,1 sau 15,4 inci, 4GB RAM, 256 sau 512 GB HDD si un ecran HD Ready.Toate aceste lucruri sunt, dupa cum ne-a afirmat Adrian Negrescu, consultant Frames, din cauza cererii foarte mari, dar si a faptului ca aceste companii au stocuri mari de care incearca sa scape de produse in perioada urmatoare.Pe de alta parte, magazinele offline consacrate si-au pastrat oarecum oferta, astfel ca, putem vedea telefoane smart, dar cu o configurratie tehnica mai slaba, la preturi care incep de la mai putin de 350 de lei. Acestea includ 2 GB de RAM si o memorie de 32GB, si o dimensiune a ecranului de 5,5 inci.De asemenea, daca va doriti un telefon din gama de varf, dar cu o generatie sau doua mai vechi, atunci sa stiti ca fata de data lansarii acestea au ajuns la aproape jumatate de pret. Spre exemplu, in cazul unui Samsung Galaxy Note 10+, pretul nu trece de 2.800 de lei, in timp ce un Galaxy Note 20 ajunge la 3.499 de lei.Cu toate acestea, marii comercianti inregistreaza vanzari record. Astfel ca, la orele pranzului, valoarea medie a cosului de cumparaturi este de 728 de lei, iar la plata cu cardul in rate suma medie era de 1.084 de lei (+13%), potrivit PayU Romania.De asemenea, cel mai mare magazine online din Romania se lauda cu vanzari de aproape jumatate de milliard de lei, intr-o singura zi, in timp ce cel mai mare magazine de ceasuri spune ca media zilnica a cumparaturilor a fost depasita de peste 10 ori.