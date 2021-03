Preturile petrolului au scazut marti cu peste 6%, din cauza temerilor privind pandemia de coronavirus

Cotatia petrolului Brent a coborat cu 5,7%, la 60,94 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins un minim de 60,50 dolari pe baril, transmite Reuter.Pretul petrolului West Texas Intermediate a scazut cu 5,8%, la 57,94 dolari pe baril, dupa un minim de 57,32 dolari pe baril.Ambii indici au fost tranzactionati aproape de cel mai redus nivel atins dupa 9 februarie."Drumul catre redresarea cererii de petrol pare sa fie plin de obstacole, in timp ce lumea continua sa se lupte cu pandemia de Covid-19", a declarat Bjornar Tonhaugen, director pentru piete ale petrolului la firma Rystad Energy.Extinderea restrictiilor din Europa sunt determinate de riscul producerii unui al treilea val al pandemiei de Covid-19 provocat de o noua varianta a coronavirusului.Germania, cel mai mare consumator de petrol din Europa, a anuntat ca extinde restrictiile pana pe 18 aprilie.Aproape o treime din Franta a intrat in carantina sambata, dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in Paris si parti din nordul Frantei.Aprecierea dolarului are la randul ei un efect negativ asupra preturilor petrolului.Cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,2%, la 68,84 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel dupa ianuarie 2020.