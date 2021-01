Plangere la DNA in cazul sefilor ASF Romania. Companiile de asigurari rau-platnice sunt protejate la nivel inalt?

Cine este in conducerea ASF Romania

Astfel ca, intre 2018 si jumatatea lui 2020, adica in 2 ani si jumatatate, cele doua companii au avut aproape 50.000 de petitii depuse la ASF Romania. In ciuda numarului urias de plangeri, conducerea arbitrului pietelor financiare nu a luat nici o masura, potrivit Hotnews Asa s-a ajuns ca un angajat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa faca un denunt la DNA acuzand o potentiala savarsire a unor infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din partea structurilor de conducere ale ASF.Aceasta este acuzata de un posibil abuz in serviciu prin omisiunea nejustificata de a lua masurile de control si sanctionare a unor asiguratori RCA rau platnici, in ciuda miilor de reclamatii facute de pagubitii RCA.La sefia ASF Romania se afla un comitet de conducere format din presedinte mai multi vicepresedinti, fiecare responsabil pe cate o ramura din pietele financiare si cativa membri neexecutivi.In momentul de fata, presedintele ASF Romania este Nicu Marcu, care a fost ales in aceasta functie la mijlocul anului trecut, el avand sustinerea PNL si PSD si primind in Parlament 340 de voturi pentru si 20 impotriva. Inainte de a fi presedinte ASF, Nicu Marcu a fost vicepresedinte la Curtea de Conturi, conform CV-ului sau.Marcu avea, in 2019, un venit anual de aproximativ 394.000 de lei (83.800 de euro), majoritatea banilor, 286.521 de lei fiind din indemnizatia anuala de la Curtea de Conturi (adica 5.080 euro lunar), iar restul de 107.460 de lei, din salariul de profesor la Academia de Studii Economice, potrivit Newsweek.Pe de alta partea, vicepresedintele ASF responsabil cu piata asigurarilor si reasigurarilor este Cristian Rosu. Din declaratia sa de avere, venitul sau annual din 2019 pentru aceasta functie s-a ridicat la peste 612.000 de lei.Cu un an mai devreme, Cristian Rosu a incasat 67.949 de lei pentru cele doua luni cand a fost vicepresedinte ASF si alti 512.658 de lei ca director general al Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA) si 59.411 lei ca membru in Consiliul de Administratie al FGDSPP.La mijlocul anului trecut, Autocar si service-urile asociate au cerut falimentul Euroins.Reprezentantii Euroins Romania au acuzat ca tarifele facturate de Autocar si service-urile asociate sunt "umflate" si ca au informat oficial toate autoritatile competente in domeniu.Pe de alta parte, grupul de firme AutoCar a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu privire la faptul ca a solicitat falimentul firmei Euroins la Tribunalul Ilfov pentru suma de 1,5 milioane de lei."Dupa luni de zile de acuzatii nefondate si calomnii, Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA nu are alta optiune decat sa faca publica o comparatie intre tarifele facturate de Autocar si service-urile asociate care ataca societatea de asigurari de mai mult timp, respectiv costurile listate de alte service-uri similare din Romania. Diferentele sunt indecente si au obligat Euroins Romania sa informeze oficial toate autoritatile competente in domeniu cu privire la neregulile comise de aceste service-uri", anuntau cei de la AutoCar.